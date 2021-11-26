Известная певица Слава Каминская попыталась оправдаться после того, как стало известно, что она избила свою коллегу и вторую солистку группы "НеАнгелов", в которой они вместе участвовали.

В этот раз Каминская, которую уже не раз высмеяли в сети за неадекватное поведение рядом с коллегой по группе, поспешила оправдаться за рассказ Вики. Вика Смеюха рассказала о том, как на самом деле Слава вела себя вне сцены и даже избивала Смеюху.

Каминская после распада группы "НеАнгелы" тоже решила якобы не молчать и ответила в программе "Слава+" на рассказ об избиении.

«Вика опоздала на 40 минут. Я сидела ее ждала на восьмом месяце беременности с вот таким животом. Ехать хрен знает куда. Я сказала: имей уважение к моему положению. Она ответила: а что беременность - болезнь?

Я говорю, что еще раз такое скажешь - дам в тыкву. Она отвечает: это я тебе дам, потому что я сильнее. Ну а дальше я уже не помню, у меня штора упала», - рассказала Слава, ухмыляясь. Причем сначала она пыталась отнекиваться, но позже подтвердила, что именно она полезла драться и тронула Вику первая.

В сети жестко осудили дерзкое поведение Каминской, высмеяв и ее заявления: «Пипец, Дёмин ТРИ РАЗА пытался спросить, била она Вику или нет. Слава всё время уходила от ответа, манипулировала, отвечала на какой-то свой вопрос, типичное поведение абьюзера; Нервы лечить надо, а не детей рожать; маугли, адекватные люди за опоздания волосы не рвут, в обществе людей так не принято; Очень смешно, сидит и ухмыляется».

Напомним, Каминская из "НеАнгелов" вспомнила бывшего мужа и призналась, на чем ей приходится экономить: "А я все так же...".

Как сообщала Politeka, Смеюха после публичных разборок с Каминской отправилась по святым местам: "Не покидает ощущение...".

Также Politeka писала, что Слава Демин вмешался в скандал "НеАнгелов", решив поставить в нем точку: "Узнаете всю правду".