В очередном выпуске телепрограммы о звездах шоу-бизнеса "Світське життя" вместо традиционной ведущей Кати Осадчей появится Тимур Мирошниченко.
Как пишет Politeka.net, авторская телепрогама Кати Осадчей "Світське життя" о звездах украинского и мирового шоу-бизнеса выходит на телеэкранах уже более 15 лет. Как известно, недавно Осадчая в третий раз стала мамой, поэтому ее пришлось заменить.
Так, вместо Осадчей интервью у звезд уже брали певицы Настя Каменских, Наталья Могилевская, Александра Зарицкая, а также спортсменка Анна Ризатдинова. На этот раз в "Светской жизни" вместо Кати Осадчей появится известный украинский комментатор, ведущий второго сезона шоу "Маскарад" Тимур Мирошниченко. Об этом сообщили на официальной странице программы в Instagram.
"Светский репортер этой недели - телеведущий Тимур Мирошниченко 😉 Вместе сходили на модный показ, где роли моделей примеряли звезды "1+1". На интервью с кем будете ждать? 😉 ",- написали на странице.
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В комментариях поклонники "Світського життя" написали, что думают об очередной замене.
"Клааас! 🔥🔥🔥 Вот это будет супер выпуск! Посмотрю👍", " 🔥🔥🔥🔥🔥👏👏👏👏👏👏❤️❤️❤️❤️❤️ Супер!!!!!", " А что это на гостях за шмотки, простите на слове ...? 🤦♀️🤔 Выглядит элегантно только один светский репортер", " Ого! Насколько Егор выше Тимура? 😮😮 Какой у них рост? Очень интересно стало 🙂 ", - написали в сети.
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A еще Politeka сообщала, что Катя Осадчая польстило политикам и попала под шквал критики: "Сделали шоу из страны".