Украинская певица Настя Каменских в тонком черном платье изумила новым образом
Артистка каждый день показывает новые образы, причем со стилем Настя привыкла экспериментировать давно. В этот раз звезда восхитила видом в черном тонком платье на едва заметных бретельках и с открытым декольте.
Простые аксессуары, укладка маленьких кудрей и макияж с акцентом на губы хорошо сочетались с самим нарядом. Позировала звезда в раскованной позе, соблазняя фигурой.
Оценил снимок и певец Михаил Хома (Дзидзьо). Как известно, Дзидзьо вместе с Настей Каменских, Олей Поляковой, Андреем Данилко и Олегом Винником будут детективами второго сезона шоу «Маска», которое выйдет уже 23 октября. Коллеги часто общаются между собой и оценивают кадры друг друга.
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Вот как реагируют в сети:
«Очень красивая 🔥😍; Да красивая, красивая; очень красивая; Bella💔; Супер; Oh you stunner!; как всегда непревзойденная; маленькое черное платье всегда выигрышный образ; Красотка; Огонь 🔥; Красавица❤; очень красивая😍».
Мы также писали, Настя Каменских уже не первый раз показывает разные образы, которые идеально подчеркивают ее формы. Вчера звезда решила показать легкий летний лук. Аккуратное салатовое платье с оригинальным принтом и маленькие босоножки хорошо сочетались друг с другом.
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