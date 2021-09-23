Украинская певица Настя Каменских в тонком черном платье изумила новым образом

Артистка каждый день показывает новые образы, причем со стилем Настя привыкла экспериментировать давно. В этот раз звезда восхитила видом в черном тонком платье на едва заметных бретельках и с открытым декольте.

Простые аксессуары, укладка маленьких кудрей и макияж с акцентом на губы хорошо сочетались с самим нарядом. Позировала звезда в раскованной позе, соблазняя фигурой.

Оценил снимок и певец Михаил Хома (Дзидзьо). Как известно, Дзидзьо вместе с Настей Каменских, Олей Поляковой, Андреем Данилко и Олегом Винником будут детективами второго сезона шоу «Маска», которое выйдет уже 23 октября. Коллеги часто общаются между собой и оценивают кадры друг друга.

Вот как реагируют в сети:

«Очень красивая 🔥😍; Да красивая, красивая; очень красивая; Bella💔; Супер; Oh you stunner!; как всегда непревзойденная; маленькое черное платье всегда выигрышный образ; Красотка; Огонь 🔥; Красавица❤; очень красивая😍».

Мы также писали, Настя Каменских уже не первый раз показывает разные образы, которые идеально подчеркивают ее формы. Вчера звезда решила показать легкий летний лук. Аккуратное салатовое платье с оригинальным принтом и маленькие босоножки хорошо сочетались друг с другом.

Напомним, Каменских насмешила украинцев домашним видео с Потапом: "Ты что, с ума сошел?"

Как сообщала Politeka, Каменских в кожаном платье впечатлила резкой сменой образа: "Похожа на Мейз из Люцифера"

Также Politeka писала, что Каменских во всем белом пленила видом на яхте, удачно подчеркнув формы: "Какая нежная"