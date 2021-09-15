В Польше в городе Быдгощ пожарный запер в машине двух украинских мальчиков 8 и 10 лет, а потом избил их.
Об этом сообщает APnews.
По данным издания, у старшего мальчика оказался сломан нос. Мужчину могут посадить на пять лет. Известно, что перед происшествием дети взяли на время электросамокат у сына спасателя, возможно они его не вернули.
По данным правоохранителей, мужчина, заметил мальчиков, которые катались на самокате. Он их задержал, а после усадил в авто силой. Пожарный избил ребят, отвез на улицу Кюри-Склодовской. Именно там живут пострадавшие ребята. На этой улице они и убежали от обидчика.
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Десятилетний мальчик получил травму. У него оказался сломан нос. В полиции подчеркнули, что нападение на детей не связано с их национальностью. Мужчину отстранили от работы. Нынешнее решение об отстранении будет действовать на протяжении трех месяцев.
По данным местных СМИ, есть вероятность, что мужчине не позволят в будущем быть пожарным. Правоохранители уже открыли уголовное дело.
Пожарному полицейские предъявили обвинения в нарушении неприкосновенности восьмилетнего мальчика. Также среди обвинений – травмирование десятилетнего ребенка и его незаконное заключение. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.
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