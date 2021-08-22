Певица Надя Дорофеева поделилась интригующими кадрами со своего выступления ночью
Вчера Надя рассказывала в Сторис, как долго добиралась к месту выступления. Причем всей командой артистка провела в автобусе довольно много времени, но уже к вечеру была готова выступить. По словам певицы, Черноморские игры - это знаковый конкурс в ее жизни.
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Именно там, в Скадовске, спускаясь со сцены с первой премией она решила, что будет петь. Именно этот конкурс дал ей уверенность и крылья, которые так необходимы творческому человеку.
«С тех пор, практически каждый год я возвращаюсь туда в качестве гостя и каждый раз испытываю трепет. Всем юным вокалистам желаю обязательно там побывать и поучаствовать. Выступить на такой сцене, с таким звуком и светом - для меня в мои 14 - было чем -то космическим. И это гораздо ценнее для артиста, чем статуэтка или подарок. Спасибо тебе «Черноморские Игры» и до следующего года» - написала певица.
Поклонники эмоционально отреагировали:
«Обожаю твой стиль одежды!❤️; Надя я с открытым ртом смотрела на твоё выступление и восхищалась😍🐬🙌🏻; Уже пересмотрела твоё выступление 100 раз😅❤; Надя, это просто вауу😍💥; Спасибо что выбрала именно петь а мы тебя 💔; Теперь это знаковый конкурс и для меня 😂; Твой наряд нереально красивый и макияж вауу 😍🔥; Какая умница ! На высоте и исполнение , и актерское ... одни эмоции ))👏».
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