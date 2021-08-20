Победительница одного из сезонов популярного шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева рассказала о конфликте с телеведущим Владимиром Остапчуком

Как пишет Politeka.net, хореограф Илона Гвоздева была партнершей Остапчука на шоу "Танцы со звездами". Именно во время съемок проекта Остапчук объявил о своем разводе с первой женой Еленой Войченко.

Тогда роль разлучницы приписывали Гвоздевой, что повредило ее репутации. У Илоны с мужем начались ссоры на этом фоне.

По словам хореографа, она даже просила Владимира публично опровергнуть эти слухи, но тот отказался.

Так, в своем Instagram Гвоздева анонсировала масштабное интервью в котором рассказала о скандале с Остапчуком и других подробностях личной жизни. Звезда опубликовала отрывки, где звучат очень интересные реплики, поэтому можем предсказать, что интервью будет сенсационным.

"Я милого убеждала не бить морду Володе Остапчуку", - заинтриговала Гвоздева.

"Ілончик, красава 💪🔥🔥🔥👏🙌😍", "Илона, а есть ссылка на интервью?))) Очень интересно! а вы-большая молодец", " идеальные слова, а главное правдивые. "И не важно, что они там делают ....",- пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что измученная Илона Гвоздева рассказала о серьезных неприятностях: "Пережить бы сегодняшнюю ночь...".

Напомним, что Гвоздева из "Танцев со звездами" в свадебном платье довела Астафьеву до слез: "Ілоночка...".

A еще Politeka сообщала, что Гвоздева, уйдя из "Танцев со звездами", потрясла фигурой после вторых родов: "Время подвести итоги".