Ничего себе!

В Киеве в "мистическом" месте загорелась маршрутка

Известно, что автобус загорелся недалеко от лесного кладбища.

На Facebook-странице ГСЧС в Киеве сообщили, что в 20:47 5 августа на место аварии слетелись спасатели.

Во время следования к месту стоянки в маршрутном такси «Богдан» возник пожар.

На момент пожара в транспортном средстве пассажиров не было.

В результате пожара водитель маршрутки получил ожоги лица и руки. Медики оказали ему помощь на месте.

К тушению огня привлекли 3 единицы пожарно-спасательной техники, а также 13 человек личного состава.

Причину пожара будут устанавливать правоохранители.

Видео с места - здесь.

К слову, рейсовый автобус вспыхнул как спичка посреди трассы Одесса-Киев.

ЧП произошло возле села Троицкого Подольского района.

Отмечается что в автобусе было полно пассажиров.

Возгорание автобуса произошло в моторном отделении. Дым быстро распространилось по всему салону.

К счастью, пассажиры с водителем успели выбежать на обочину.

«Открытый огонь потушили в моторном отсеке, но задымился весь салон… Пассажиры остались на трассе ждать», – рассказали очевидцы.

Напомним, автобус полный пассажиров загорелся посреди трассы: видео ЧП

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