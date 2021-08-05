На известном украинском курорте заметили крокодила
Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров в комментарии "Укринформу".
Пресмыкающееся обнаружили отдыхающие в одном из карьеров, который заполнен водой.
Байдаров отметил, что крокодил находился возле озера, а когда люди его увидели, он ей утку. На место прибыли правоохранители.
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Во время осмотра водоема они обнаружили полутораметровое животное. Сейчас периметр озера охраняется полицией.
Также решается, как поступить с животным.
Стоит отметить, что этой осенью в Кирриловке отдыхающий на пляже нашел тело мертвого крокодила.
Погибшее животное могло ранее использоваться для пляжных фотографий, однако по каким-то причинам крокодил умер.
Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.
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