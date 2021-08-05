На известном украинском курорте заметили крокодила

Об этом сообщил заместитель начальника отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Виталий Байдаров в комментарии "Укринформу".

Пресмыкающееся обнаружили отдыхающие в одном из карьеров, который заполнен водой.

Байдаров отметил, что крокодил находился возле озера, а когда люди его увидели, он ей утку. На место прибыли правоохранители.

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Во время осмотра водоема они обнаружили полутораметровое животное. Сейчас периметр озера охраняется полицией.

Также решается, как поступить с животным.

Стоит отметить, что этой осенью в Кирриловке отдыхающий на пляже нашел тело мертвого крокодила.

Погибшее животное могло ранее использоваться для пляжных фотографий, однако по каким-то причинам крокодил умер.

Напомним, отдыхающих напугали огромные медузы на пляжах Одессы, видео.

Как сообщала Politeka, полчища насекомых захватили украинские пляжи вслед за медузами и блохами.

Также Politeka писала про нашествие медуз и морских блох: ситуация в Азовском море резко изменилась.