На Одесчине отец заморил голодом собственного сына

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Подросток болел, а его отец, вместо того, чтобы обратится к медикам, решил "помочь" ему сам.

16-летнего парня с обезвоживанием и дефицитом веса госпитализировали в городскую больницу 19 июля.

По словам отца, мальчик нуждался в "духовном лечении". В понимании мужчины это было лишение его пищи. К врачам ему пришлось обратиться после того, как парень уже самостоятельно не мог пить воду.

По факту злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство информацию внесли в единый реестр.

Правоохранители устанавливают более подробные обстоятельства произошедшего, поскольку данная семья не стояла на учете в службах.

Напомним, в Одессе 12-летняя школьница довела себя до анорексии из-за буллинга в школе.

Вес девочки упал с 55 кг до 28 кг, ее срочно госпитализировали в бессознательном состоянии в отделении интенсивной терапии с диагнозом «крайнее истощение организма».

Однако, это не помогло ребенку, на следующий день она, увы, скончалась в стенах больницы.

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