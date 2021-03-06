Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой засветился за кулисами рядом с Юрием Ткачом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Ткача в соцсети.

Так, в аккаунте юмориста появилось его забавное селфи с Кошевым, где они удивленно и даже немного испуганно смотрят в камеру.

"И это только третий день тура...)))" - написал Ткач под фото.

Также он указал геолокацию - фотография была сделана в Запорожье.

Вероятно, фотография была сделана во время или уже после выступления. За Ткачом и Кошевым можно увидеть сцену концертного зала, где проходило выступление.

Как известно, сегодня, 6 марта, "Вечерний квартал" давал концерт в Запорожье. Артистов в ближайшие дни ждет весьма плотный график - концерты будут проходить один за одним, а иногда - даже по несколько на день.

В комментариях фолловеры посмеялись с нового фото Ткача и Кошевого, обратив внимание на их испуганные лица.

"Лучший!", "Вы суперовые!", "Женя, что у тебя с лицом?", "Молодцы, ребята!", "Ракета, бомба, пушка, космос!", "Такие смешные", "Какой ужас", "Так, словно впервые себя в зеркале увидели", "Самые лучшие", " Вы что съели-то не то?", "Вы очень крутые", - пишут в комментариях.

Напомним, что счастливый Ткач из "Квартал 95" показал свою эффектную возлюбленную в фате: "горько молодым!"

Как сообщала Politeka, жена Кошевого не удержалась после выходки Евгения на семейном празднике: "Не смотри на других, но!".

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95", Потап или Козловский: кто стал Махаоном на шоу "Маска", появилось первое видео.