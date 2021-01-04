Ксения была непохожа сама на себя

Актриса Ксения Мишина, ставшая первой "Холостячкой", взбудоражила сменой образа и новой прической

Популярность актрисы после финала проекта шоу «Холостячка» выросла в несколько раз. Теперь под каждым фото актрисы фанаты обсуждают все, что с ней связано, а на фан-аккаунтах появляются архивные и самые неожиданные кадры с Ксенией. Одним из таких стало фото с двумя образами Мишиной, которые она примеряла на себя за последнее время.

Роскошный и минималистичный образ из летней фотосессии порадовал поклонников своей простотой, а образ жгучей брюнетки, который актриса примеряла для одной из съемок, обескуражил ранее фанатов. Два абсолютно разных образа показали, как звезда выглядит со стильными прическами.

К слову, сама Ксения в одном из интервью рассказала, что искала правильный уход за волосами долгое время. Теперь же вопросами об уходе Мишину заваливают едва ли не под каждым постом в Инстаграм.

Актриса подчеркивает, что пользуется исключительно косметикой корейского бренда, а за кожей ухаживает просто, ведь любит скрабы и масла:

«Тело мое любит крема и скрабы, но частенько я просто завишу от приятных запахов, и на моей полочке стоят различные средства по уходу за телом. Питание всегда влияет на внешний вид, все начинается изнутри, больше основные табу я не нарушаю. Стараюсь употреблять еду в зависимости от сезона и никаких фастфудов», - говорила ранее актриса.

Стоит отметить, не так давно завершился первый сезон проекта «Холостячка», главной героиней которого стала Ксения Мишина. Выбирая среди кандидатов своего возлюбленного, звезда столкнулась с множеством проблем.

И пока фанаты строят свои теории по поводу развития отношений новообразовавшейся пары, сами звезды отлично проводят время вместе. Так, Ксения и Александр Эллерт отправились отдыхать в Буковель, где отлично проводят время вместе.

Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»