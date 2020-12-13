Звезды привыкли показывать в социальных сетях, как проходят их праздники и как они к ним готовятся

Артисты стараются рассказать о жизни довольно много, но не переходя границы. Тем не менее, многие из артистов уже рассказали, как будут праздновать Новый год, чем планируют заниматься и куда отправятся в отпуск. Есть и те артисты, которые решили порадовать блестящими луками перед подготовкой к праздникам.

Представляем вашему вниманию топ-подборку фото звезд, от «зимних нарядов» которых сразу станет жарко:

Леся Никитюк недавно решила показать настоящий зимный "лук дня", блеснув при этом фигурой в коротком изумрудном платье. Наряд, украшенный блесток и без лишних украшений выгодно подчеркнул стройныне ноги телеведущей, визуально сделав те еще длиннее.

Настя Каменских специально для своего нового клипа, за который даже получила награду, примерила полупрозрачное платье. На съемках на улице певица прошлась в наряде из пайеток и поразила фигурой, которую платье с дерзким вырезом на бедре показало во всей красе.

Ани Лорак к презентации своего клипа и новой музыкальной композиции сменила имидж. Однако бежевый костюм с блестками и необычным дизайном спровоцировал волну неоднозначных комментариев. Многих удивил образ похудевшей артистки, которая намеренно попыталась придать объем в бедрах.

Анна Седокова во время одного из своих последних выступлений, которое проводила под открытым небом, решила показать себя в естественном виде. Артистка вышла к публике в простом пуховике от собственного бренда и решила, что тепло и комфорт важнее в зимний период.

Стройная артистка Светлана Лобода недавно показала легкий и воздушный образ, которым будет покорять фанатов на новогодних концертах. Светлана позировала в прозрачном, почти незаметном платье из сеточки, перьев и блесток. Благодаря необычному дизайну, светловолосой певице сразу удалось обратить на себя внимание в Инстаграм.

Даша Астафьева решила поделиться фото, на котором позировала в образе с необычными массивными украшениями с множеством камней и дизайнерским головным аксессуаром. Платье цвета металлик без принтов идеально завершило смелый лук Даши, который она уже показывала ранее на концертах.

Напомним, что Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.

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