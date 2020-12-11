\r\n\r\n\r\n\u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0438 \u0441\u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0443\u043d\u0438\u043a\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0435 \u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0431\u0435\r\n\r\n\u041e\u0431 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u0435\u0442 \u0438\u0437\u0434\u0430\u043d\u0438\u0435 EarthSky.\r\n\u0422\u0430\u043a, \u0432 \u0414\u0435\u043d\u044c \u0437\u0438\u043c\u043d\u0435\u0433\u043e \u0441\u043e\u043b\u043d\u0446\u0435\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u044f, 21 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f, \u042e\u043f\u0438\u0442\u0435\u0440 \u0438 \u0421\u0430\u0442\u0443\u0440\u043d \u043e\u043a\u0430\u0436\u0443\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u043c\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0441\u0441\u0442\u043e\u044f\u043d\u0438\u0438 \u0432\u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0435 \u0437\u0430 800 \u043b\u0435\u0442. \u041e\u043d\u0438 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0437\u0443\u044e\u0442 \u044f\u0440\u043a\u043e \u0441\u0438\u044f\u044e\u0449\u0443\u044e \u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u0443, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043d\u0435\u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0435 \u0443\u0447\u0435\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 "\u0412\u0438\u0444\u043b\u0435\u0435\u043c\u0441\u043a\u043e\u0439".\r\n\u0423\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c "\u0441\u043e\u0435\u0434\u0438\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435" \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441 \u043b\u044e\u0431\u043e\u0439 \u0442\u043e\u0447\u043a\u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u0435\u0442\u044b.\r\n\n\n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\r\n\u0421\u043e\u0433\u043b\u0430\u0441\u043d\u043e \u0415\u0432\u0430\u043d\u0433\u0435\u043b\u0438\u044e \u043e\u0442 \u041c\u0430\u0442\u0444\u0435\u044f, \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430\u0431\u043b\u044e\u0434\u0430\u043b\u043e\u0441\u044c \u0432 \u043d\u0435\u0431\u0435 \u043f\u0440\u0438 \u0440\u043e\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0438 \u0418\u0438\u0441\u0443\u0441\u0430 \u0425\u0440\u0438\u0441\u0442\u0430: \u0432\u043e\u043b\u0445\u0432\u044b \u0432\u0438\u0434\u0435\u043b\u0438 «\u0437\u0432\u0435\u0437\u0434\u0443» \u0434\u0432\u0430 \u0440\u0430\u0437\u0430: \u0432 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0441\u0442\u043e\u043a\u0435 (\u0442\u043e\u0447\u043d\u0435\u0435: \u043d\u0430 \u0432\u043e\u0441\u0445\u043e\u0434\u0435), \u0430 \u0432\u043e \u0432\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0442\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d\u0430 «\u043e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c» \u043d\u0430\u0434 \u0434\u043e\u043c\u043e\u043c, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u043d\u0430\u0445\u043e\u0434\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u041c\u043b\u0430\u0434\u0435\u043d\u0435\u0446 \u0441 \u041c\u0430\u0440\u0438\u0435\u0439.\r\n\n\n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\n\n \u041f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u044b\u0435 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441\n\n \n\n \n \n \u0415\u043a\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u043d\u0443 \u041a\u0443\u0445\u0430\u0440 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u043d\u0430\u0432\u0441\u0435\u0433\u0434\u0430 \u0438\u0441\u043a\u043b\u044e\u0447\u0438\u0442\u044c \u0438\u0437 \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0430 "\u0422\u0430\u043d\u0446\u0456 \u0437 \u0437\u0456\u0440\u043a\u0430\u043c\u0438": \u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438\n \n\n \n \n \u041e\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u043e\u0441\u044c \u0441\u0435\u0440\u0434\u0446\u0435 \u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043d\u043e\u0433\u043e \u0430\u0440\u0442\u0438\u0441\u0442\u0430 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u044b: "\u0422\u0430\u043a\u0438\u0445, \u043a\u0430\u043a \u043e\u043d \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442"\n \n\n \n \n \u0412 \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u043d\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0437\u043d\u0430\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442\u043e\u0433\u043e \u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0430, \u0431\u043e\u043b\u0435\u0437\u043d\u044c \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u0435\u0435: "\u0410\u0440\u0442\u0438\u0441\u0442 \u0441 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u043e\u0439 \u0431\u0443\u043a\u0432\u044b"\n \n\n \n \n \u0422\u0440\u0430\u0433\u0435\u0434\u0438\u044f \u0440\u0430\u0437\u044b\u0433\u0440\u0430\u043b\u0430\u0441\u044c \u0432\u043e\u0437\u043b\u0435 \u043e\u0434\u0435\u0441\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0440\u044b\u043d\u043a\u0430 "7 \u043a\u0438\u043b\u043e\u043c\u0435\u0442\u0440": \u043a\u0430\u0434\u0440\u044b \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043e\u0442 \u043f\u043e\u043b\u0438\u0446\u0438\u0438\n \n\n \n \n\n \u041f\u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c \u0435\u0449\u0435\n\n \n\n\r\n\u0420\u0430\u043d\u0435\u0435 \u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043e\u0434\u043d\u0430 \u0438\u0437 \u0441\u0430\u043c\u044b\u0445 \u043c\u043e\u0449\u043d\u044b\u0445 \u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u043d\u044b\u0445 \u0431\u0443\u0440\u044c \u0433\u043e\u0434\u0430 \u043f\u0440\u0438\u0434\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u043a\u0430\u043d\u0443\u043d \u0414\u043d\u044f \u0441\u0432\u044f\u0442\u043e\u0433\u043e \u041d\u0438\u043a\u043e\u043b\u0430\u044f, 18 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044f. \u041a\u043e\u043b\u0435\u0431\u0430\u043d\u0438\u044f \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0441\u0438\u043b\u044c\u043d\u044b\u043c\u0438, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435\u043f\u043e\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u0438\u0442\u0441\u044f \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0432\u044b\u043d\u043e\u0441\u043b\u0438\u0432\u044b\u043c \u043b\u044e\u0434\u044f\u043c.\r\n\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 \u043c\u044b \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u043b\u0438, \u0447\u0442\u043e \u041c\u0438\u043d\u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u043d\u044b \u0421\u0428\u0410 \u043e\u0444\u0438\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e \u043e\u043f\u0443\u0431\u043b\u0438\u043a\u043e\u0432\u0430\u043b\u043e \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0438, \u043d\u0430 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0445 \u0437\u0430\u043f\u0435\u0447\u0430\u0442\u043b\u0435\u043d \u043d\u0435\u043e\u043f\u043e\u0437\u043d\u0430\u043d\u043d\u044b\u0439 \u043b\u0435\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u043e\u0431\u044a\u0435\u043a\u0442 – \u041d\u041b\u041e.\r\n\u041a\u0430\u0434\u0440\u044b \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0441\u043d\u044f\u0442\u044b \u044d\u043a\u0438\u043f\u0430\u0436\u0430\u043c\u0438 \u0430\u043c\u0435\u0440\u0438\u043a\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0431\u043e\u0435\u0432\u044b\u0445 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0435\u0442\u043e\u0432 \u0432 2004 \u0438 2015 \u0433\u043e\u0434\u0430\u0445. \u041d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u041f\u0435\u043d\u0442\u0430\u0433\u043e\u043d\u0430 \u044d\u0442\u0438 \u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442\u0441\u044f "\u043d\u0435\u0443\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u043c\u0438"\r\n\r\n\u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043c, \u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u043d\u044b\u0435 \u0431\u0443\u0440\u0438 \u0443\u0434\u0430\u0440\u044f\u0442 \u043f\u043e \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0430\u043c \u0432 \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u0435, \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043d\u044b \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u044b\u0435 \u0434\u0430\u0442\u044b: "\u0414\u0430\u0436\u0435 \u0432 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e\u0434\u043d\u044e\u044e \u043d\u043e\u0447\u044c..."\r\n\u041a\u0430\u043a \u0441\u043e\u043e\u0431\u0449\u0430\u043b\u0430 Politeka, \u0434\u0435\u043a\u0430\u0431\u0440\u044c \u043e\u0431\u0440\u0443\u0448\u0438\u0442\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0435\u0432 \u043c\u043e\u0440\u043e\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u0441\u043d\u0435\u0433\u043e\u043c, \u0433\u0434\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u043d\u0435\u0435 \u0432\u0441\u0435\u0433\u043e: "\u0434\u043e -12 \u0433\u0440\u0430\u0434\u0443\u0441\u043e\u0432"\r\n\u0422\u0430\u043a\u0436\u0435 Politeka \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e \u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0446\u0430\u043c \u0443\u0434\u0430\u0440\u0438\u043b\u0430 \u0441\u0430\u043c\u0430\u044f \u043c\u043e\u0449\u043d\u0430\u044f \u043c\u0430\u0433\u043d\u0438\u0442\u043d\u0430\u044f \u0431\u0443\u0440\u044f \u0437\u0430 \u0433\u043e\u0434\r\n\r\n\r\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t \r\n\r\n \r\n \r\n