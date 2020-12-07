Популярная украинская певица Светлана Лобода покорила своей шикарностью

Звезда производит фурор каждым своим выходом в свет, передает Politeka.net. Каждый новый образ этой соблазнительной красотки играет с фантазиями фанатов.

Певица не только активно занимается творчеством, но и успевает делать публикации в Инстаграм. Так, она поделилась несколькими интересными кадрами в своем сторис.

Лобода позировала в черных латексных лосинах, обтянувших ее стройные ножки. Красиво смотрелись в такой ткани и упругие ягодицы - она просто невыносимо хороша.

Звезда на тонкую талию надела крупный поясок с блестящей пряжкой. Певица дополнила образ полусапожками на длинных каблуках.

В другом кадре знаменитость предстала, будто в одном лифчике на тонких бретельках. Толстая цепь на шее стала отличным акцентом.

Макияж с акцентом на глаза и пышная прическа сделали образ горячее.

На третьем кадре шикарная блондинка сделала селфи. На ней был черный топ, оголивший одно плечо и красивой ожерелье из бус. Звезда сделала пышную прическу и посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

Фото не собрали много лайков и комментариев, ведь они были обнародованы в сторис.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода попозировала в модном купальнике в черную-белую полоску.

На плечи певица набросила шаль в тон, а волосы ее были распущены и небрежно развевались на ветру. Темные очки дополнили пляжный образ.

Напомним, Светлана Лобода загадочно смотрит на камеру, демонстрируя элегантный стиль.

"В моих бесконечных путешествиях уют и тепло мне дарят любимые вязаные теплые вещи", - написала она.

Напомним, что сочная Лобода в пикантном комбинезоне заставила говорить о себе: "Ногам нет конца и края".

Как сообщала Politeka, Лобода вся в белом показала своих подросших красавиц-дочерей: "по лицу Евочки видно, что...".

Также Politeka писала, что фигуристая Лобода обнажила хищную натуру, мужчины пускают слюни: "Светлана Сергеевна, полегче!".