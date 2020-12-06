Российская певица Кристина Орбакайте похвасталась роскошным внешним видом в экстравагантном платье
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала кадр с «Песни года», съемки которой прошли на днях. Кристина традиционно приняла участие в концерте, где собираются самые известные певцы и певицы.
Кристина была одета в очень дерзкое кожаное платье, юбка которого состояла из обрезков. Ткань украшали зеркальные элементы. Певица была похожа на современную амазонку. Волосы звезды были распущены. Выглядела она очень молодо и соблазнительно.
«Образ для песни «ОНА», - подписала фото Кристина.
За короткое время пост Орбакайте собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Красавица», «Кристина, Вы прекрасны», «Королева красоты!», «Ослепительная!», «Нереальная», «Копия мама», «Красавица и стройняшка в любом образе», «Красавица! Стильная и модная!», «Кристиночка! Вы идеальная! Красивая, стильная, молодая и очень талантливая!», «Очень круто и действительно другая. И моложе и ярче», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что в сети появилось редкое фото Кристины Орбакайте, на котором она позировала в купальнике. Худая и стройная артистка козырнула идеальной фигуркой.
Напомним, что Кристина Орбакайте удивила архивным детским фото, Пугачеву не узнать: "Какая уставшая Алла...".
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