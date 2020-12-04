Участие в "Ледниковом периоде" дает о себе знать

Так, к медикам за помощью на этот раз пришлось обращаться уже Владу Топалову, о чем он рассказал в своем Instagram.

Музыкант и муж Регины Тодоренко уже покинул шоу "Ледниковый период", но забыть о катании на льду ему не удается.

Влад Топалов признался, что ему в очередной раз понадобилась срочная госпитализация из-за проблем с суставами.

"Любишь кататься - люби и к доктору ходить. Ура, обожаю лед", - подписал музыкант снимок счета, полученного у врача.

Влад Топалов также рассказал, чем займется в ближайшие три дня после очередной операции.

"3 дня покоя после операции..... и я точно знаю, каааак их проведу, а точнее, как МЫ их проведем. Муууутииикиии, едаааа и диван с любимой женой! Как говорил В.С.Высоцкий: «это не беда, если болит нога». Всем на ледовый каток!! Очень рекомендую! Гарантированный отдых на диване! Урррааа, Товарищи! Всем спасибо, всем пока!", - подписал музыкант милое фото с сыном на диване.

Ранее мы рассказывали о другой беде, которая случилась с сыном Регины Тодоренко и Влада Топалова.

По словам телеведущей, ее малыш сломал руку и она срочно обратилась за помощью к публике в поисках вариантов спокойных игр для сына.

Как известно, мальчик в последнее время активно занимался гимнастикой, а теперь ему приходится отказываться от своих подвижных увлечений.

Напомним, что Заплаканная Тодоренко поделилась личным горем

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