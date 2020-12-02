Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, свела с ума привлекательным образом и вызывающими позами на свежих фото

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в обтягивающем платье темно-зеленого цвета, похожем на змеиную кожу, и туфлях на огромной шпильке. Безусловно, изюминкой наряда стал эффектный вырез на груди, обнаживший упругое "достоинство" красотки.

На одних кадрах роскошная брюнетка позировала рядом с фортепиано. Девушка изящно "потерлась" формами о музыкальный инструмент, "оттопырив" ягодицы.

На другом фото Яна показала себя в полный рост, накинув серую шубку.

"Доброе утро, мои дорогие!☀️ Желаю вам продуктивной недели и отличного настроения! Какое фото вам больше понравилось?😉 Мне - 1)", - подписала снимки звезда.

Пользователи пришли в восторг, не жалея комплиментов в комментариях:

"Вам даже рояль улыбается...Фото 1👍🔥❤️"

"Позааа)))🔥"

"На Риану похожа"

"У тебя и так хорошая стойка Яна"

"Мисс классная попка😍 третья наверное😀"

"Изящная 😌"

"Вот это Фортепиано😁😁😁я бы на таком поиграл😊"

"На Людмилу Зыкину тут очень похожа... 🙉"

"Хорошая поза-рабочая😂😂😂"

"Шарики 😁"

Ранее мы сообщали, Кошкина похвасталась шикарным подарком. Инстадива позировала на кухне в окружении больших букетов роз. Один из них девушка прижала к груди, "вынырнувшей" из смелого декольте коротенького платья.

"Твоя грудь притягивает цветы"; "Яночка, доброе утро! Смотри, не утони там))"; "Ах Гарикк, Гарикк..."; "Хорошо что есть такие девушки, которые стимулируют цветочный бизнес на развитие😉", - отреагировали поклонники.

Напомним, что Яна Кошкина задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "Дикая кошка".

Как сообщала Politeka, Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "Хороша кошка".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "Сразу в жар бросило!"