"Отстроить" страну за один срок - невозможно: в Офисе Президента прокомментировали вероятное решение Владимира Зеленского об участии в следующих президентских выборах
Так, заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко заявил в интервью изданию "Гордон", что если Зеленский решит баллотироваться на второй срок, то сам об этом объявит.
"Если у президента будет такое решение, он его озвучит. Да, на пресс-конференции президент действительно сказал, что одного срока мало в силу объективных причин, а не из-за того, что он решил или не решил идти на второй срок", – отметил Тимошенко.
По его словам, "действительно, для того, чтобы отстроить страну, один срок – это небольшой период, потому что его объективно не хватает". Однако, пока возможное повторное баллотирование Зеленского на пост президента, в ОП еще не обсуждали. Тимошенко сослался на то, что сейчас "нет времени".
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Напомним, ранее во время пресс-конференции в мае президент Владимир Зеленский впервые намекнул, что может баллотироваться на второй срок.
"Одной (каденции, - ред.) не хватит", – заявил тогда глава государства, отметив, что подумает о своем обещании идти на один срок. Зеленский добавил, что прислушается ко мнению народа, мол, как украинцы захотят, так и будет - если один срок, то один.
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