Национальный Банк Украины сделал важное сообщение относительно новых денег и предупредил, когда нужно быть осторожными

НБУ часто выпускает монеты, приуроченные к различным памятным датам. Однако, как оказалось, иногда деньги, выпущенные под таким предлогом, могут быть фальшивыми. Не так давно украинцам стали предлагать приобрести монету «30-летие независимости Украины», однако в пресс-службе НБУ подчеркивают, что выпускается она не государственным регулятором.

При этом в Нацбанке сообщили, что, согласно планам на 2021 год, в оборот будут введены памятные монеты "К 30-летию независимости Украины" из нейзильбера номиналом 5 гривен (тираж 50 000 штук) и из серебра номиналом 20 гривен (тираж 3000 штук). Они выйдут в августе следующего года в серии "Возрождение украинской государственности".

Отмечается, что всю нумизматическую и сувенирную продукцию для Национального банка производит исключительно его структурное подразделение - Банкнотно-монетный двор НБУ. На каждой такой монете или медали есть логотип этого производства - лилия из трех лепестков.

В НБУ подчеркнули, что купить нумизматическую продукцию можно через кассы Национального банка или банков-дистрибьюторов (АО "Государственный сберегательный банк Украины", ПАО АБ "Укргазбанк", АО "АБ "Радабанк", АО" ТАСкомбанк "), в частности осуществив предварительное онлайн заказ на специальном портале.

А вот заказывая продукцию на других площадках, нужно понимать, что это изделия частных предприятий, которые не имеют отношения к Национальному банку. НБУ никак не влияет на стоимость или условия покупки такой продукции.

Напомним, НБУ в четверг, 19 ноября ввел в оборот новую монету номиналом 10 гривен.

На аверсе монеты – герб, надпись "Украина", эмблема ГПСУ, ветви калины и лавра.

На реверсе – надпись Государственная пограничная служба, очертания карты Украины, пограничный столб и композиции, которые символизируют деятельность ГПСУ на суше, на море и в воздухе.

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