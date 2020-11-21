Звезда произвела в фурор в сети

Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, показала идеальные формы в топике

Известная модель прошлась по городу в довольно интересном наряде, пишет Politeka.net.

Красотка любит эпатировать публику своими разными горячими образами, где бы не была.

В этот раз модель прошлась по Нью-Йорку в коротком топике, который оголил ее животик. Пресс казался очень упругим, прямо, стальным.

Сверху модель надела спортивную куртку, завершили образ маленькая сумочка, очки и кепка. Также, из-за пандемии, Белла вынуждена была надеть черную маску, но так даже лучше, ведь она скрылась от фанатов.

Звезда поднимала ножку, будто целившись ударить камеру.

"Почти 8 лет здесь живу и он никогда не стареет. Роман с Нью-Йорком", - написала знаменитость.

За четыре часа пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону красотки.

"Королева", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Белла Хадид позировала в топе и юбке с большим разрезом. Хадид выставила одну ножку, демонстрируя ее стройность и бесконечную длину. Девушка дополнила образ пышной прической, а на руке можно увидеть украшение. На других кадрах модель продемонстрировала еще несколько эффектных образов.

"Приятно работать с такой командой...", - написала она.

Напомним, Белла Хадид предстала сидящей на полу в одних красных сапогах на длинных каблуках.

Трусики были телесного цвета и почти сливались с кожей. Белла немного выгнулась и посмотрела назад. На ее шее блестела золотая цепочка.

Красный парик в цвет к сапожкам стал отличным завершением столь жаркого образа.

Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.

А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике.

Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры.