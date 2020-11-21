Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, показала идеальные формы в топике
Известная модель прошлась по городу в довольно интересном наряде, пишет Politeka.net.
Красотка любит эпатировать публику своими разными горячими образами, где бы не была.
В этот раз модель прошлась по Нью-Йорку в коротком топике, который оголил ее животик. Пресс казался очень упругим, прямо, стальным.
Сверху модель надела спортивную куртку, завершили образ маленькая сумочка, очки и кепка. Также, из-за пандемии, Белла вынуждена была надеть черную маску, но так даже лучше, ведь она скрылась от фанатов.
Резко помолодевший Добронравов из "Сватов" удивил молодецкой фигурой, Валюха оценит: "Как я его люблю!"
Похудевшая Пугачева тряхнула стариной, показавшись без лифчика: "Уже не молодая, а жить красиво хочется"
Юрий Горбунов скорбит, страна потеряла настоящую легенду: "Вечная память..."
На Одесчине исчезла школьница с особой приметой на лице, фото: "Ушла после первого урока в ..."
Звезда поднимала ножку, будто целившись ударить камеру.
"Почти 8 лет здесь живу и он никогда не стареет. Роман с Нью-Йорком", - написала знаменитость.
За четыре часа пост собрал почти 400 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали много приятного в сторону красотки.
"Королева", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Белла Хадид позировала в топе и юбке с большим разрезом. Хадид выставила одну ножку, демонстрируя ее стройность и бесконечную длину. Девушка дополнила образ пышной прической, а на руке можно увидеть украшение. На других кадрах модель продемонстрировала еще несколько эффектных образов.
"Приятно работать с такой командой...", - написала она.
Напомним, Белла Хадид предстала сидящей на полу в одних красных сапогах на длинных каблуках.
Трусики были телесного цвета и почти сливались с кожей. Белла немного выгнулась и посмотрела назад. На ее шее блестела золотая цепочка.
Красный парик в цвет к сапожкам стал отличным завершением столь жаркого образа.
Напомним, знойная Белла Хадид засветила самые аппетитные места в дерзком наряде.
А еще Politeka писала, что жаркая Белла Хадид сверкнула округлостями в неприличном купальнике.
Также Politeka сообщала, что мокрая Белла Хадид пошалила на камеру, горячие кадры.