Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять публику своим поведением

Politeka напоминает, что несколько дней назад знаменитость отправилась отдыхать вместе со своим загадочным возлюбленным, личность которого Настя скрывает уже более года. В связи с этим, в соцсетях предполагают, что Волочкова всех обманывает, а на самом деле у нее никого нет.

Вот и сегодня звезда выложила в Инстаграм очередное видео, на котором она в ярко-розовом купальнике плещется в волнах тропического моря.

Фоном служат бунгало на берегу, золотистый песок и пальмы. Волочкова в солнцезащитных очках рассказывает свои почитателям, почему она так любит Мальдивы.

"Дорогие, от всего моего открытого сердца я хочу пожелать каждому из вас испытывать то состояние души, которое переполняет сейчас меня.🙏 В любимом месте, в лучшее время, с любимым человеком и с состоянием полной гармонии.🙏❤️🌺🌴 Спасибо тем, кто посоветовал этот Мальдивский остров, который оказался для меня самым комфортным и удобным во всём!🙏🌴 Передаём вам тепло и радость.😊 В каждое Сердце!❤️🌺🙏🌴", – сказано в описании к видеоролику.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Доступ к комментариям знаменитость традиционно закрыла, чтобы не огорчаться от гадостей в свой адрес, которые ей могли бы написать хейтеры.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова озадачила небрежным видом на отдыхе. Балерина делится кадрами, на которых показывает только себя или же себя рядом с мужчиной, едва заметным за ее плечами. Новые фото балерины вызвали не меньший резонанс сегодня, ведь на показала сразу два неудачных образа.

Напомним, что ошалевшая Волочкова полезла целоваться к женщине, напугав красным лицом: «Тете хочется любви и ласки…»

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