Возвращение на телеэкраны российского шоу нулевых вызвало настоящий фурор, тем более что в жюри будет украинская певица MARUV
В России решили воскресить «Ты-суперстар!» под новым названием «Суперстар! Возвращение».
В новом сезоне артисты, которые были мегапопулярными в 90-х и собирали стадионы, попытаются вернуть былую славу, но на этот раз, соревнуясь друг с другом.
За звание «суперстара» будут бороться восемь артистов: родоначальник российского рэпа Богдан Титомир, исполнительница хитов «Алмаз» и «Подорожник-трава» Алиса Мон, лучший певец 1996 года Влад Сташевский, экс-солистка мега-популярной группы «Тату» Юлия Волкова, исполнительница хита «Америка-разлучница» Ирина Шведова, бывший солист легендарной группы «На-На» Владимир Лёвкин, исполнитель мега-популярного хита «Голубая луна» Николай Трубач и солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова.
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Оценивать и выбирать участников будет звёздное жюри: музыкальный критик Сергей Соседов (был когда-то судьей в украинском "Х-факторе"), композитор и продюсер Виктор Дробыш, а также MARUV. В жюри будет и четвёртое судейское кресло, занимать которое будут разные приглашённые звёзды.
После известия об участии MARUV в российском шоу пользователи Сети накинулись на певицу. Так, украинское фан-сообщество в Инстаграм eurovision.ua было вынуждено удалить пост о том, что MARUV вошла в жюри "Суперстара".
Это сообщение спровоцировало поток возмущенных комментариев в адрес певицы (ниже на фото удаленный пост).
"Деньги не пахнут", "Зачем пиарить российское шоу в украинском сообществе?", "Сомнительная перспектива", "Продалась с потрохами, чемодан-вокзал-Россия", - комментировали украинцы.
Кроме того, судя по комментарям в Сети, пользователей отвернула от этого шоу еще одна деталь - участие в нем поющей звезды "Дом-2" Ольги Бузовой. Та спела в паре с Николаем Трубачом.
"Да, выезжать на успехах прошлого, это все что мы сейчас можем. Зачем придумывать новое, когда можно переделать старое и вуаля. Шикарно (нет)"
"Вот, именно!!! Смотреть, на это старье!!! Фу!"
"Господи, зачем там Бузова?"
"Испортилась настроение ))))))))прочитала имя Бузова - всё смотреть не буду"
"Бузова там с какого перепуга?🤔"
"И здесь Бузова😯"
"Супер передача с хорошо забытыми добрыми песнями из 90-x Лолитой в качестве ведущей и MARUV в жюри, где вероятнее всего она представит песню MARIA"
Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео
А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии
Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья