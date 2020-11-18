Возвращение на телеэкраны российского шоу нулевых вызвало настоящий фурор, тем более что в жюри будет украинская певица MARUV

В России решили воскресить «Ты-суперстар!» под новым названием «Суперстар! Возвращение».

В новом сезоне артисты, которые были мегапопулярными в 90-х и собирали стадионы, попытаются вернуть былую славу, но на этот раз, соревнуясь друг с другом.

За звание «суперстара» будут бороться восемь артистов: родоначальник российского рэпа Богдан Титомир, исполнительница хитов «Алмаз» и «Подорожник-трава» Алиса Мон, лучший певец 1996 года Влад Сташевский, экс-солистка мега-популярной группы «Тату» Юлия Волкова, исполнительница хита «Америка-разлучница» Ирина Шведова, бывший солист легендарной группы «На-На» Владимир Лёвкин, исполнитель мега-популярного хита «Голубая луна» Николай Трубач и солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова.

Оценивать и выбирать участников будет звёздное жюри: музыкальный критик Сергей Соседов (был когда-то судьей в украинском "Х-факторе"), композитор и продюсер Виктор Дробыш, а также MARUV. В жюри будет и четвёртое судейское кресло, занимать которое будут разные приглашённые звёзды.

После известия об участии MARUV в российском шоу пользователи Сети накинулись на певицу. Так, украинское фан-сообщество в Инстаграм eurovision.ua было вынуждено удалить пост о том, что MARUV вошла в жюри "Суперстара".

Это сообщение спровоцировало поток возмущенных комментариев в адрес певицы (ниже на фото удаленный пост).

"Деньги не пахнут", "Зачем пиарить российское шоу в украинском сообществе?", "Сомнительная перспектива", "Продалась с потрохами, чемодан-вокзал-Россия", - комментировали украинцы.

Кроме того, судя по комментарям в Сети, пользователей отвернула от этого шоу еще одна деталь - участие в нем поющей звезды "Дом-2" Ольги Бузовой. Та спела в паре с Николаем Трубачом.

"Да, выезжать на успехах прошлого, это все что мы сейчас можем. Зачем придумывать новое, когда можно переделать старое и вуаля. Шикарно (нет)"

"Вот, именно!!! Смотреть, на это старье!!! Фу!"

"Господи, зачем там Бузова?"

"Испортилась настроение ))))))))прочитала имя Бузова - всё смотреть не буду"

"Бузова там с какого перепуга?🤔"

"И здесь Бузова😯"

"Супер передача с хорошо забытыми добрыми песнями из 90-x Лолитой в качестве ведущей и MARUV в жюри, где вероятнее всего она представит песню MARIA"

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья