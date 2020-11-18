Погода в Украине 18 ноября запомнится заморозками в восточных регионах и потеплением на Западе

Как передает Politeka.net, об этом стало известно из прогноза Укргидрометцентра. Согласно свежим данным, зима в Украину придет раньше времени. Украинцы уже радовались первому снегу, а теперь пришло время столкнуться с первыми серьезными заморозками.

Сильнее всего мороз ударит по восточным регионам. В Харьковской, Донецкой и Луганской областях ожидается -1..-3 градуса. Ночью будет особенно холодно – до -7 градусов. Далее, ближе к центру будет немного теплее. Так, в Днепропетровской области днем будет 0 градусов, но ночью также ожидаются заморозки.

В центральных регионах днем будет плюсовая температура, а ночью она немного опустится ниже 0. Такая же погода ожидается на Юге страны.

Теплее всего, в среду, 18 ноября, будет на Западе. Днем температура там поднимется до 9-11 градусов, а ночью опустится лишь до 2-5 градусов тепла.

В Киеве будет холодно. Днем ожидается 0-2 градуса, а ночью температура опустится до -1..-3 градусов.

Стоит отметить, что по прогнозам синоптиков, зима в Украине будет аномально теплой, как и в прошлом году. Морозы и заморозки будут, но эти периоды будут короткими. В целом, 60% времени будет теплая погода.

Напомним, что непогода надвигается на Киев, горожан предупредили об опасности: "сегодня вечером...".

Как Politeka писала, какой будет зима в Украине, синоптик озвучила неожиданный прогноз: «На 60% будет преобладать...».

Также Politeka сообщала, что украинцев предупредили о лютых морозах, когда ждать погодного удара.