Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками своей радостью

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на инстаграм знаменитости, Настя опубликовала в соцсети видеоролик, на котором она едет за рулем автомобиля и рассказывает своему собеседнику новость о том, что ей прислали первое демо новой песни и она певице очень понравилась (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Она просто нереальная... Какие-то странные чувства... Она не просто сексуальная, не просто песня, она выворачивает наизнанку всё женское естество", – не сдерживает эмоций звезда.

После этого, Настя включает трек на аудиоустановке своего автомобиля.

Также певица подписала публикацию, очевидно не выговорившись на самом ролике.

"Ранее никогда не показывала такие моменты… Подобные видео всегда оставались в личных архивах ❣️ Когда слушаешь первое демо своей любимой песни, которую носил в сердце - особый трепет охватывает душу ✨", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 10 Ноя 2020 в 11:07 PST

Фанаты по достоинству оценили новую публикацию знаменитости.

"Новая песня просто огонь🔥🔥🔥🔥🔥🔥 Настя ты супер как всегда 👍👍 👍👍👍😎🇺🇦 😍😍😍 Круто,невероятная песня 🤩🔥 Прям до мурашек💔очень жду🔥 Настя, мурашки от Вас ❤️❤️❤️ Вау 🤩 на мой день рождения 🥳 Очень мощно! Ждём! 💕👍 До мурашек!)) Нереально 💔💔💔💔💔💔💔💔💔 Вот оно, счастье души💓 У меня мурашки😍😘 Супер,до мурашек🔥 Очень крутая💞 Очень крутое видео)) нереальная ❤️ мурахи по шкірі 😍🔥 Согласна с Вами. Очень красивая песня🔥 Така сексуальна і інтимна пісня , хочу прослухати повністю трек !🔥😍", – написали они в комментариях.

Ранее мы писали, что Настя Каменских показала свои муки выбора идеального образа, впечатлив эффектными переодеваниями. На кадрах можно увидеть, как звезда пытается выбрать лучший образ. Сначала она предстает в стильном плаще песочного оттенка с большим поясом.

На следующем кадре Настя уже переодевается в модный черно-белый пиджак, под котором можно рассмотреть миниатюрный черный топик. Этот образ на первый взгляд выглядит деловым, однако открытый живот певицы придает ему пикантную деталь.

Напомним, сияющая Каменских поразила резким преображением, одна деталь все меняет: «Леше нереально повезло».

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.

Также Politeka писала, что бледная Каменских в домашнем костюмчике озадачила замученным видом: «Как будто у нее токсикоз».