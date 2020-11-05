Украинский комик, звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой решил отрастить волосы
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором видна щетина, а также немного отросшие волосы. Артист сфотографировал себя крупным планом, написав, что попробует побыть с волосами, пока есть время на это. Кроме этого, Кошевой планирует не бриться.
Отметим, что в интервью "КП в Украине" в 2017 году Кошевой рассказывал, что лишился волос в 2001 году. Его побрили ради роли, когда он играл в КВН. Это было перед выступлением в Украинской Лиге. Как объясняет Кошевой, он играл роль Розенбаума и Витаса. Тогда Витас как раз был лысым. Чтобы сценки выглядели эффектней, его и побрили.
«Так и хожу вот», - признался актер.
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Он добавил, что ему приходится брить голову раз в два дня, чтобы не зарасти как Кинг-Конг. Бреется он самостоятельно.
Стоит отметить, что в сети сложно найти фото, на которых Кошевой еще с волосами. Одно из них он сам опубликовал у себя в Инстаграм.
Ранее мы писали, что Кошевой насмешил рожицей с большими ушами. Комика изменила до неузнаваемости смешная маска, когда он пытался спародировать известного телеведущего Савика Шустера.
Напомним, что Кошевой пошел на кардинальную смену внешности и показал результат: "С волосами и...".
Как сообщала Politeka, дочь Кошевого напугала признанием о невыносимой травле в школе: «Я боюсь…».
Также Politeka писала, что Евгений Кошевой рвется бить "морды" в школе дочери, ребенок в отчаянии: "Я уже не могу".