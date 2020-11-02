Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, когда в Украине введут полный локдаун

По словам главы Министерства, тотальный карантин будет, когда страна перешагнет за +20 000 случаев заболеваний китайским вирусом в сутки, передает ТСН.

Отмечается, что именно это цифра станет критической. Даже для работающей на полную системы здравоохранения, с мобильными госпиталями и т.д. То есть при переходе на 4й уровень опасности, который в Минздраве определили ранее.

Первый уровень - 5-7 тысяч больных в сутки. Такую нагрузку Минздрав способен выдерживать.

Второй уровень - 8-10 тысяч больных в сутки. При этом заполнение коек фонда больных ковид будет составлять 70%. По словам Степанова, Украина может оказаться на этом уровне в ближайшие недели. Тогда Украина увеличит количество коек для больных до 52 тысяч, будет разворачивать госпитали вне учреждений здравоохранения, увеличат количество медиков за счет привлечения работников других отделений, будут заключать контракты.

Третий уровень - 11-15 тысяч больных в сутки. Заполненность коек по стране - не менее 85%. Введут жесткий карантин. Мобилизуют всех медработников. Будут работать полевые госпитали.

Четвертый уровень - 20 тысяч больных в сутки - ресурсы системы медицинской охраны здоровья исчерпаны.

"Четвертый уровень - это когда ресурсы системы здравоохранения исчерпаны, когда ежедневное количество случаев будет около 20 000 больных в сутки. Здесь мы будем вынуждены вводить активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи", пояснил глава Минздрава.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский в интервью четырем украинским телеканалам заявил, что если в Украине будут фиксировать 15 тысяч новых инфицированных китайским вирусом ежедневно, тогда может быть введен локдаун.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко также заявлял, что возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тыс. новых случаев заболевания в сутки.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что в правительстве не хотят и не видят возможности введения тотального карантина для противодействия распространению китайского вируса.

По данным на 2 ноября, в Украине китайский вирус за минувшие сутки обнаружили у 6754 человек, зафиксировано 69 летальных случаев, 2327 пациентов выздоровели.

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