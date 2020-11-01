Артистка знает, как заставить говорить о себе

Украинская певица Анна Седакова порадовала фанатов новым снимком и растрогала признанием

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» отлично знает, как вскружить голову фанатам и заставить мужскую половину трепетать от восторга.

В своем Инстаграм-аккаунте, где на нее подписаны свыше 5 миллионов человек, знаменитость неустанно размещает новые снимки, на которых позирует в смелых нарядах и интересных ракурсах, пишет Politeka.net.

В этот раз Седокова появилась перед всеми в неожиданном образе - довольно скромном. Певица одела черно-белое платье, которое прикрыло аппетитную фигурку знаменитости. Акцент Анна сделала на макияже, а также на пухлых губах и глазах.

На фото артистка призывно смотрит в камеру, взглядом полным страсти. Пухлые губы, накрашенные блеском, придали снимку большей пикантности

«Прекратите играть со своим телом, леди

Перестань чувствовать, что тебя недостаточно

Прекратите питаться ненавистниками

Остановись и подари себе немного любви

Перестаньте смотреть в зеркало, когда оно тускнеет

Сказать, что ты не влюбишься

Перестань доверять этим фальшивым идиотам

Поверьте мне, они не тр**аются

Я люблю свое тело, люблю свою кожу

Я богиня, я # КОРОЛЕВА», - написала Анна на английском языке.

Пользователи сети уже отреагировали на увиденное.

"Написал человек у которого тонна макияжа и пластики😆😆😆", " Все верно!! Надо любить себя, цепочкой тянется забота и уход. Качественная еда, косметика, спорт, релакс - это и есть любовь к себе!! Это основа здоровья, молодости и красоты!", "Красотка", - высказались в сети.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Анна Седокова, которая строит карьеру в Москве, порадовала поклонников страстными фото с мужем Янисом Тиммой.

Напомним, что Седокова с детьми разоткровенничалась о трудностях семейной жизни: «Я в страшном сне видела свою...».

Как сообщала Politeka, раскованная Седокова выставила напоказ бездонное декольте и ошеломила "боевым" раскрасом: "Глаз не оторвать".

Также Politeka писала, что раскрепощенная Седокова в тесном наряде едва не выронила «близняшек»: ослепительные кадры.