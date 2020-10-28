Звезда Студии «Квартал 95» Элина Мбани, которая участвует в концертах «Женского квартала», впечатлила яркой фотосъемкой

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию фото, на которых позировала в образе вампира. Девушка примеряла желтые линзы, которые в сочетании с ее темной кожей выглядели впечатляюще.

На первом фото Элина стояла обнаженной по пояс. Сверху она набросила накидку, которая прикрыла ее грудь.

Впрочем, на втором снимке звезда отказалась от одежды и сфотографировалась абсолютно голой. Она позировала со спины, хотя часть бюста тоже попала в кадр. Кроме этого, Мбани поделилась ярким портретом, на котором очень сильно была похожа на персонажа из фильмов про вампиров.

«Нефертити», - подписала снимок звезда.

В комментариях у Элины оставили множество приятных слов. Поклонники сравнили ее со звездами из фильма про вампиров «Сумерки».

«Как круто», «Нереально», «искусство!», «Амазонка», «Магическая», «Ты будто из «Сумерок», «Богиня», «Вау», «Потрясающе!», «Круть», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Элина Мбани впечатлила стильными снимками в дерзком образе. Актриса сидела на скамейке в парке. На ней была одета джинсовая куртка и короткое платье с цветочным принтом.

Напомним, что Элина Мбани опустилась на колени и показала красоту без белья: "глаз не отвести".

Как сообщала Politeka, красотки из «Квартал 95» померялись лучезарными улыбками на совместном фото: «Одна другой краше».

Также Politeka писала, что Элина Мбани позировала для коллеги топлес и в эффектных позах: "Невероятная!".