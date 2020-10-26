Евро взвинтят до предела, доллар также удивит: чего ждать украинцам от курса валют

Курс валют в Украине 26 октября неожиданно покажет слабость гривны, доллар и евро надавят со всей силой.

Об этом свидетельствует прогноз НБУ.

Стодолларовая купюра подскочит на межбанке с начала недели на 2,61 грн. Сокрушительного удара по гривне нанесет евро, который наберет позиций сразу на 13,43 грн.

Курс валют 26 октября будет таким:

Доллар – 28,2911 грн;

Евро – 33,549 грн.

Пять вопросов от президента Зеленского: появились результаты всеукраинского опроса

Стало известно, как украинцы ответили на "5 вопросов президента".

Об этом говорится в результатах экзитпола, проведенного соцгруппой "Рейтинг", которые были озвучены в эфире телеканала Украина 24.

По информации, которая была опубликована в сети, участие в сегодняшнем опросе приняли 67% украинцев.

Первый вопрос президента о пожизненном сроке для коррупционеров поддержали 81% опрошенных.

За создание свободной экономической зоны на Донбассе выступили только 45%.

Больше всего украинцы поддержали вопрос о сокращении Верховной Рады до 300 нардепов (95% опрошенных).

За легализацию каннабиса в медицинских целях выступили 70%, а вопрос, который касается гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 75% украинцев.

Жесткие штрафы грозят украинцам, которые уклоняются от выплаты зарплат: что важно знать

Стажеры имеют право на оплату труда, если выполняют ту же работу, которую и другие сотрудники.

Согласно украинскому законодательству, если во время стажировки человек работает, работодатель должен платить ему зарплату в соответствии с установленными в компании выплатами.

Адвокат Владислав Волынец уверяет, что стажеры могут претендовать на оплату труда, если подписывают с работодателем акт сдачи-приема услуг с указанием вида выполняемых работ и ее объемов. Если такой документ подписан, человек может претендовать на оплату труда. Однако в законодательстве нет порядка действий, если работодатель отказывается подписать акт.

Впрочем, как отмечает Волынец, стажера, который не подписал с компанией акт сдачи-приема услуг, можно приравнять к сотруднику фирмы, которого допустили к работе без нужного оформления. В таком случае законодательством предусмотрено наказание для работодателей в виде штрафа в 30-кратном размере минимальной зарплаты. На данный момент такой штраф составит 150 тысяч гривен.

В Украине вступили в силу обновленные карантинные зоны

В Украине начали действовать новые зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В "красную" зону вошли 11 облцентров.

Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС.

"Красная" зона

В эту зону вошли: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Северодонецк Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области). Школы и университеты могут работать в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В этих трех областях и еще в Киевской, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.

"Оранжевая" зона

В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев.

Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры;

Также запрещается прием новых изменений в детские лагеря; массовые мероприятия при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Желтая" зона

В эту зону вошли: Бровары, Кропивницкий.

Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги; проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.

"Зеленая" зона

В эту зону входят 27 населенных пунктов. Обязательное наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.

Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).

Напомним, Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев в разгар эпидемии: «штрафовать сразу».

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