Евро взвинтят до предела, доллар также удивит: чего ждать украинцам от курса валют
Курс валют в Украине 26 октября неожиданно покажет слабость гривны, доллар и евро надавят со всей силой.
Об этом свидетельствует прогноз НБУ.
Стодолларовая купюра подскочит на межбанке с начала недели на 2,61 грн. Сокрушительного удара по гривне нанесет евро, который наберет позиций сразу на 13,43 грн.
Курс валют 26 октября будет таким:
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Доллар – 28,2911 грн;
Евро – 33,549 грн.
Пять вопросов от президента Зеленского: появились результаты всеукраинского опроса
Стало известно, как украинцы ответили на "5 вопросов президента".
Об этом говорится в результатах экзитпола, проведенного соцгруппой "Рейтинг", которые были озвучены в эфире телеканала Украина 24.
По информации, которая была опубликована в сети, участие в сегодняшнем опросе приняли 67% украинцев.
Первый вопрос президента о пожизненном сроке для коррупционеров поддержали 81% опрошенных.
За создание свободной экономической зоны на Донбассе выступили только 45%.
Больше всего украинцы поддержали вопрос о сокращении Верховной Рады до 300 нардепов (95% опрошенных).
За легализацию каннабиса в медицинских целях выступили 70%, а вопрос, который касается гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 75% украинцев.
Жесткие штрафы грозят украинцам, которые уклоняются от выплаты зарплат: что важно знать
Стажеры имеют право на оплату труда, если выполняют ту же работу, которую и другие сотрудники.
Согласно украинскому законодательству, если во время стажировки человек работает, работодатель должен платить ему зарплату в соответствии с установленными в компании выплатами.
Адвокат Владислав Волынец уверяет, что стажеры могут претендовать на оплату труда, если подписывают с работодателем акт сдачи-приема услуг с указанием вида выполняемых работ и ее объемов. Если такой документ подписан, человек может претендовать на оплату труда. Однако в законодательстве нет порядка действий, если работодатель отказывается подписать акт.
Впрочем, как отмечает Волынец, стажера, который не подписал с компанией акт сдачи-приема услуг, можно приравнять к сотруднику фирмы, которого допустили к работе без нужного оформления. В таком случае законодательством предусмотрено наказание для работодателей в виде штрафа в 30-кратном размере минимальной зарплаты. На данный момент такой штраф составит 150 тысяч гривен.
В Украине вступили в силу обновленные карантинные зоны
В Украине начали действовать новые зоны карантина, которые обновила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
В "красную" зону вошли 11 облцентров.
Соответствующее решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС.
"Красная" зона
В эту зону вошли: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Северодонецк Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
Разрешено продление работы общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области). Школы и университеты могут работать в Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях.
В этих трех областях и еще в Киевской, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.
В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
"Оранжевая" зона
В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев.
Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры;
Также запрещается прием новых изменений в детские лагеря; массовые мероприятия при участии более 20 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.
"Желтая" зона
В эту зону вошли: Бровары, Кропивницкий.
Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста, кроме тех, которые предоставляют "кризисные" услуги; проведение массовых мероприятий при участии более 30 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.
"Зеленая" зона
В эту зону входят 27 населенных пунктов. Обязательное наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции во время перевозки людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.
Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).
Напомним, Зеленский заговорил об ужесточении наказаний для украинцев в разгар эпидемии: «штрафовать сразу».
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