Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес показала роскошный образ в белом мини-платье

На новом фото, недавно представленном в Инстаграм одним из фан-аккаунтов, видно, что Дженнифер выглядит очень молодо и свежо. Именно это остается одной из причин бурного обсуждения внешнего вида знаменитости. Каждая поклонница Лопес знает, что для подобного внешнего вида нужно много работать над собой.

Лопес не только едва ли не каждый день потеет в зале, но еще и следует строгим указаниям диетолога, не ест сахар вообще, не пьет алкоголь, кофе и даже чай. Певица уверена, что данные напитки способствуют быстрому старению кожи и делают ее цвет жухлым и бледным.

На фото Лопес наглядно демонстрирует, как можно выглядеть в пятьдесят один год – стройно, ярко и гораздо моложе своего возраста. В белом дизайнерском платье длинны миди Лопес предстала перед зеркалом, слегка отодвинувшись в сторону, чтобы показать и вид сзади. Платье с тонкими белыми лентами на бедрах смогло подчеркнуть красоту певицы, а также и факт того, что в данном наряде Лопес пришлось позировать без белья. В комментариях поклонники тут же отметили, что от жара звезды у нее даже "бедра горят".

Ранее мы писали, что в 51 год Лопес может похвастаться роскошной фигурой и невероятно подтянутой кожей. По мнению поклонников и коллег, звезда знает секрет вечной молодости. Так, некоторые также отмечают, что во время вечеринок с Лопес не разгуляешься – следуя здоровому образу жизни, она не курит, не пьет и даже отказалась от кофе и чая.

Чтобы держать себя в форме, Лопес много тренируется в спортзале и отказывается от диет в пользу правильного питания. На представленных на фан-аккаунте в Инстаграм фото хорошо видно, как выглядит звезда во время концерта. Выкладываясь на полную, Лопес выглядит блестяще.

"Роскошная женщина, на нее надо равняться️❤️❤️; Счастливого воскресенья красивого дня; Красивая и очень привлекательная женщина, просто таки идеальная спонтанная любовь💜 эй, ты же ничего не скрыла?💜💋; Счастливого воскресенья, я не буду слишком играть с тобой 👍👌👊; Такая красивая 🌹😘😘; Хмммм счастливого воскресенья. Спасибо за тебя :); Очаровательная и милая спонтанная великолепная леди любовь 💕".

Напомним, Дженнифер Лопес в костюме из блесток обескуражила помолодевшим видом: "Нельзя не влюбиться"