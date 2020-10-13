Соседи по дому российской звезды 90-х Татьяны Овсиенко утверждают, что неоднократно видели певицу навеселе, а на ее руках заметили синяки
Из этого российские СМИ сделали вывод, что в семье Овсиенко не всё так гладко, сообщает Politeka.
И вот певица прокомментировала разговоры о своём "алкоголизме" и о том, что ее супруг – трижды судимый Александр Меркулов – ее избивает.
Так, знаменитость утверждает, что ничего этого нет.
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"Кто вам рассказал, что Саша меня бьет? Это неправда! Бывает, иногда мы громко с Сашей разговариваем и спорим. Можем в два ночи смотреть фильм, это тоже соседей раздражает. Но никаких трагедий у нас нет. Мы с Сашей спорим, но без драк", – заверила Татьяна.
Касаемо синяков, то звезда объясняет их "наследственностью".
"Синяков у меня целая куча. У меня после каждого концерта синяк. Это сосудистое, наследственное. У меня такой организм, что чуть заденешь, ударишься – пятно", – говорит Овсиенко.
Также певица в интервью КП прокомментировала слухи о том, что Александр Меркулов заставил ее продать последний автомобиль.
"В пандемию не хватает денег на жизнь. А как может хватать денег, если работы нет. Нужно как-то выживать. Почему не продать? Тем более, машинка старенькая. Но я продала не последнюю машину. У меня две было", – рассказывает она.
Ранее мы писали, что популярная певица Татьяна Овсиенко уходит в запой по вине своего мужа. С таким заявлением выступают близкие певицы.
"Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной. Таня скрывает от общественности истинное положение дел, но мы, ее подруги, прекрасно все знаем. Я ее видела не так давно. Пора бить тревогу и спасать Таню", - уверяет женщина, которая живет по соседству с Татьяной Овсиенко.
Нового возлюбленного Овсиенко встретила в Крыму в далеком 2007 году. И тогда она еще не знала, что он связан с криминальным миром. Ее избранником оказался Александр Меркулов, который еще в молодости был рэкетиром.
Они познакомились на концерте звезды в Ялте и мужчина скрыл правду о своей деятельности, а уже через 10 месяцев Александра депортировали в РФ, где он предстал перед судом.
"Саша отсидел четыре с лишним года. А я говорила, что это Таня их отбыла. Она перестала выходить в свет, тосковала и ждала. Нанимала и оплачивала ему лучших адвокатов. Продала почти все имущество, лишь бы помочь Саше. Она была богатая, а осталась только с одной квартирой в Москве, где живет сейчас. Многие отвернулись от нее после этого скандала", - рассказывает подруга Овсиенко и добавляет, что сейчас их отношения ухудшились.
Из-за пандемии у семьи почти закончились деньги м Меркулов вынудил певицу продать автомобиль, хотя сам сидит без работы.
Несмотря на приличный возраст звезда 90-х украинского происхождения Татьяна Овсиенко намеревается стать матерью во второй раз. 53-летняя артистка рассказала, что решила усыновить ребенка – девочку, с которой познакомилась во время визита в детский дом. Женщина намерена приложить все усилия, чтобы сделать жизнь ребенка из интерната счастливой.
Для Овсиенко этот ребенок станет вторым – в 1999 году она усыновила мальчика с врожденным пороком сердца. Без операции он мог бы умереть, но Татьяна оплатила полностью дорогостоящее лечение. Артистка уже стала бабушкой, поскольку у ее приемного сына Игоря в 2015 году родился сын.
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