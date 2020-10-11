Знаменитая фитнес-модель Николь Амато показала яркие кадры в бассейне

Как сообщает Politeka.net, Николь родилась и выросла на Гавайях, но сейчас постоянно живет в Майами и Нью-Йорке. Девушка подписала контракт с международным агентством Ford Agency и теперь будет принимать участие и в европейских съемках, радуя поклонников по всему миру.

И несколько часов назад она решила пойти еще дальше, убрав последние барьеры между собой и поклонниками, показав свою фигуру в мокром купальнике.

Девушка показала несколько снимков, на которых она позирует в персиковом купальнике. Стоит отметить, что первый кадр, которым поделилась Николь, выглядит как из рекламного ролика о райской жизни. Томная, как пантера девушка, выныривает из бассейна в купальнике, подчеркивающем ее натренированную фигуру.

На втором фото она находится в воде и показывает свой пышный бюст максимально близко. При этом на всеобщее обострение также попал ее точенный пресс.

Последний снимок она сделала, сняв себя сверху, призывно посмотрев в камеру. Свой образ русалки-искусительницы она дополнила широким браслетом с драгоценными камнями.

К сожалению пользователи сети не смогут оставить комментарии под снимками, ведь их модель показала в своем Instagram-Stories.

Но нам бы не хотелось оставить Николь Амато без комплиментов, ведь модель выглядит жарче уже некуда. А ее фигура и вовсе никого не может оставить равнодушным.



Напомним, фитнес-модель Николь Амато еле вместила упругие "персики" в пикантное белье.

Как сообщала Politeka, дерзкая Николь Амато в прозрачном топе показала, чем нокаутирует мужчин.

Также Politeka писала, что фитнес-модель Николь Амато довела до безумия, показав загорелое тело в крохотном белье.