Украинская певица Даша Астафьева покорила фанатов, сверкнув невероятной фигурой в новой смелой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фотографа звезды в Instagram.

Так, на опубликованных черно-белых снимках красотка предстает перед камерой без белья, эффектно скидывая с себя одежду. При этом пикантные места знаменитость прикрывает то рукой, то зеркалом.

Несмотря на то, что фотографии были сделаны черно-белыми, фотографу удалось передать нежный взгляд украинской звезды.

«Даша», - коротко подписаны снимки.

Уточним, что поклонники знаменитости активно лайкали фотографии, высоко оценив красоту кумира.

«Кошечка», «супер вид», «очень круто получилось», - пишут они.

Как сообщалось до этого, популярная украинская звезда эстрады Даша Астафьева сверкнула идеальными изгибами в ходе новой постельной фотосессии.

На фотографиях певица позирует в постели, задрав при этом руки. От белья она решила избавиться, благодаря чему в кадр попало лишнее. Фотографу пришлось закрывать это при помощи "подручных средств".

Кроме того, на одном из снимков Астафьева позирует прямо у окна в одном пальто на обнаженное тело.

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".

Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".