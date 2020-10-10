Украинская певица Даша Астафьева покорила фанатов, сверкнув невероятной фигурой в новой смелой фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фотографа звезды в Instagram.
Так, на опубликованных черно-белых снимках красотка предстает перед камерой без белья, эффектно скидывая с себя одежду. При этом пикантные места знаменитость прикрывает то рукой, то зеркалом.
Несмотря на то, что фотографии были сделаны черно-белыми, фотографу удалось передать нежный взгляд украинской звезды.
«Даша», - коротко подписаны снимки.
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Уточним, что поклонники знаменитости активно лайкали фотографии, высоко оценив красоту кумира.
«Кошечка», «супер вид», «очень круто получилось», - пишут они.
Как сообщалось до этого, популярная украинская звезда эстрады Даша Астафьева сверкнула идеальными изгибами в ходе новой постельной фотосессии.
На фотографиях певица позирует в постели, задрав при этом руки. От белья она решила избавиться, благодаря чему в кадр попало лишнее. Фотографу пришлось закрывать это при помощи "подручных средств".
Кроме того, на одном из снимков Астафьева позирует прямо у окна в одном пальто на обнаженное тело.
Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".
Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".
Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".