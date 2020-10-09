Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева похвасталась роскошными изгибами, снявшись в новой постельной фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу фотографа знаменитости в Instagram.

«Даша», - коротко сказано в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Астафьева позирует в постели, эффектно задрав руки. Как можно заметить, красотка решила избавиться от белья, а пикантные места автор прикрыл при помощи стикеров.

Также Астафьева позировала в кадре, эффектно стоя у окна.

«Алло, Владичек, ты не поверишь, я купила журнал», «ох какая…ну какая…», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева разделась ради жаркой фотосессии.

Для красотки нет особого труда сниматься в откровенных фотосессиях, о чем свидетельствуют многочисленные "голые" снимки Даши, которые можно найти в интернете.

В этот раз звезда опубликовала горячий кадр в своем Инстаграм. Певица позировала с обнаженной грудью, прикрыв самое сокровенное черными квадратиками.

На модели можно заметить поясок для чулков, сами чулки и трусики.

Красотка вытянулась на спинке дивана, засветив свои безупречные изгибы.

Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".

Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".

Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".