Популярная украинская исполнительница Даша Астафьева похвасталась роскошными изгибами, снявшись в новой постельной фотосессии
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу фотографа знаменитости в Instagram.
«Даша», - коротко сказано в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Астафьева позирует в постели, эффектно задрав руки. Как можно заметить, красотка решила избавиться от белья, а пикантные места автор прикрыл при помощи стикеров.
Также Астафьева позировала в кадре, эффектно стоя у окна.
Беременная звезда "Танців з зірками" с ребенком на руках решилась на откровение: «Все перевернулось с ног на голову»
Пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка..."
16-летняя дочь Беллуччи свела с ума хищной красотой в тесном корсете и мини: Моника может гордиться
Имя нового "Холостяка" больше не секрет, интрига раскрыта: "Двое детей, месяц назад развелся", фото сердцееда
«Алло, Владичек, ты не поверишь, я купила журнал», «ох какая…ну какая…», - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева разделась ради жаркой фотосессии.
Для красотки нет особого труда сниматься в откровенных фотосессиях, о чем свидетельствуют многочисленные "голые" снимки Даши, которые можно найти в интернете.
В этот раз звезда опубликовала горячий кадр в своем Инстаграм. Певица позировала с обнаженной грудью, прикрыв самое сокровенное черными квадратиками.
На модели можно заметить поясок для чулков, сами чулки и трусики.
Красотка вытянулась на спинке дивана, засветив свои безупречные изгибы.
Напомним, что полностью раздетая Астафьева восхитила загаром: "Даша, караул!".
Как сообщала Politeka, неповторимая Астафьева удивила кардинальной сменой имиджа, звезду не узнать: "Русалка".
Также Politeka писала, что эффектная Астафьева в кожаном корсете засветила лишнее: "Булочка выпала".