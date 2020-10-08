По состоянию на четверг, 8 октября, в Украине зафиксировано 5397 новых случаев заражения китайским вирусом

То есть, сегодня утром зафиксирован антирекорд за все время с начала пандемии, информирует Politeka со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБОУ.

Всего с начала пандемии зафиксировали 244734 случая заболевания, болеют на сегодняшний день – 131811 украинцев. С начала пандемии от китайкого вируса умерли 4690 человек, выздоровели – 108233 украинцев.

Напомним, по состоянию на понедельник, 5 октября, в Украине заболели 3 774 человек (сутками ранее – 4 140). Последний раз о менее четырех тысяч инфицированных за сутки сообщалось 29 сентября. За сутки умерли 33 больных вирусом (сутками ранее – 44), выздоровели 1 145 пациентов (1 370). За все время эпидемии в Украине зафиксировали 230 236 заболевших, 4 430 умерших и 101 252 выздоровевших.

По состоянию на вторник, 6 октября, в Украине заболели коронавирусом 4 348 человек, на 7 октября – 4753 человека, из них – 219 детей и 251 медработник.

Местные выборы, которые, как известно, состоятся 25 октября, могут спровоцировать резкий скачок заболеваемости, ведь украинцы массово соберутся на избирательных участках, предупреждает Сегодня.

Так, инфекционист Инна Андрусович говорит, что всплеск заболеваемости, наблюдаемый сейча, – результат очной работы школ и вузов.

"Большая часть случаев – заражения от детей. Плюс в университеты приехали студенты с разных регионов, в том числе из западных областей", – утверждает она.

Медик считает, что усиливать карантин необходимо: когда все посещают школы и университеты, дети и студенты приносят вирус домой и заражают родных.

В свою очередь, эпидемиолог Людмила Мухарская отмечает, что в Украине неоднородная заболеваемость по регионам и необходимо это учитывать.

"Может ли в конкретном регионе оказываться достаточного уровня медицинская помощь. Сколько коек есть, сколько оборудовано кислородом, сколько есть отделений интенсивной терапии и сколько есть реанимационных коек. Кроме того надо учитывать ситуацию с тестированием", – сказала она, предложив вводить карантин в зависимости от конкретного региона.

Председатель Рабочей группы по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 НАН Украины Игорь Бровченко отмечает, что в Украине эпидемия стабильно интенсивно развивается с начала августа.

"Каждую неделю в стране стабильный прирост и есть причины только для усиления развития эпидемии. До коллективного иммунитета нам очень далеко. По официальным данным, у нас переболели полпроцента страны. Но больницы заполняются намного быстрее. По Киеву если динамика сохранится, то мест в больниц хватит на несколько недель максимум", – заявляет он.

Поэтому, утверждает специалист, есть необходимость пересмотра критериев включения регионов в "красную зону".

"Усилять ограничения там, где быстро заполняются койки в больницах. После выборов ситуация может стать неконтролируемой. Но ситуация уже сейчас требует действий", – предупреждает Бровченко.

Ранее мы писали о том, что стало известно, что ждет Украину в ближайшем будущем из-за пандемии коронавируса.

В частности, врач-вирусолог Андрей Александрин заявил что Украину ждет достаточно серьезный рост заболеваемости коронавирусом.

Такое мнение он озвучил для журналистов издания Обозреватель. При этом он назвал сроки, когда в Украине могут выявлять до 12 тысяч случаев заражения ежедневно. По его прогнозам, это случится совсем скоро и худший период для украинцев еще впереди.

«ВОЗ прогнозирует, что ожидается выявление COVID-19 на уровне 9 тысяч ежедневно. Но я думаю, это не предел… Если у нас будут позволять возможности лабораторной диагностики, то думаю, что у нас будет показывать и больше данных… Я думаю, что в ноябре месяце мы будем наблюдать заболеваемость не менее 10−12 тысяч ежедневно», — отметил врач.

Александрин добавил, что уже начался сезон острых респираторных заболеваний и на сегодняшний день высока вероятность заразиться не только COVID-19. Именно сезонные вирусы дают дополнительную нагрузку на медицинскую систему.

Украина может вернуться к жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавирусной болезни будет ухудшаться. Об этом заявил министр Максим Степанов, передает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Глава МОЗ отметил, что локдаун – это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции, но это может негативно сказаться на экономике.

"Нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава. Но в случае, если ситуация будет принимать угрожающий характер, министерство будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам", – сказал Степанов.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, украинцы обречены из-за решения Кабмина по жесткому карантину, чего ждать.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.