Вот это смело!

Певица Анастасия Приходько обнажилась на пикантном снимке

Как Politeka.net, жаркое фото певица опубликовала на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Украинские звезды в последние дни будто устроили марафон провокационных кадров. Ранее горячими формами хвастались Даша Астафьева и Леся Никитюк.

А теперь вот решила не отставать и Настя Приходько.

В пдписи к фото она призвала начинать понедельник ярко, а также ценить себя и свои достижения, даже самые мелкие.

«Я вот, мать, двох детей, горжусь, что могу позволить себе такие фотосессии», - написала она.

Приходько запечатлена топлес лежа на газоне. Руки она поднесла к лицу и пальцем касатся губ, накрашенных ярко красной помадой. Из одедежды на певице видны только красные штаны с иними и белыми полосками.

Пользователи Сети восхищаются видом Приходько на такой откровенной фотографии.

«Настя!!!!!!Огонь пожар!!!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥Супер красивая!!!!!», «Смелая», «Красота❤️❤️❤️😘😉😜», «Воу», «Наша звездочка», - пишут в комментариях.

Напомним, Приходько гневно налетела на Гребенщикова: "Мы на карантине, а Москва..."

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