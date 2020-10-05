Певица Анастасия Приходько обнажилась на пикантном снимке
Как Politeka.net, жаркое фото певица опубликовала на своей странице в Инстаграм. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
Украинские звезды в последние дни будто устроили марафон провокационных кадров. Ранее горячими формами хвастались Даша Астафьева и Леся Никитюк.
Похудевшая Каменских спустила платье, удивив размерами бюста в горчичном бикини: «Афродита»
Подросшие двойняшки Пугачевой и Галкина сразили внешностью: "Сынок хорошеет, а Лизонька..."
54-летняя Ольга Сумская показала себя без фотошопа: "Как ведьма..."
"Муж разбился, а жена потеряла ребенка": фатальное ДТП на трассе Киев-Одесса, фото
А теперь вот решила не отставать и Настя Приходько.
В пдписи к фото она призвала начинать понедельник ярко, а также ценить себя и свои достижения, даже самые мелкие.
«Я вот, мать, двох детей, горжусь, что могу позволить себе такие фотосессии», - написала она.
Приходько запечатлена топлес лежа на газоне. Руки она поднесла к лицу и пальцем касатся губ, накрашенных ярко красной помадой. Из одедежды на певице видны только красные штаны с иними и белыми полосками.
Пользователи Сети восхищаются видом Приходько на такой откровенной фотографии.
«Настя!!!!!!Огонь пожар!!!!!🔥🔥🔥🔥🔥🔥Супер красивая!!!!!», «Смелая», «Красота❤️❤️❤️😘😉😜», «Воу», «Наша звездочка», - пишут в комментариях.
Напомним, Приходько гневно налетела на Гребенщикова: "Мы на карантине, а Москва..."
Как сообщала Politeka, Приходько утроили жесткую травлю, скандальные подробности: "Пришлось покинуть родину и..."
Также Politeka писала, что Астафьева без лифчика растянулась в томной позе, чувственность зашкаливает: "Одно из лучших фото"