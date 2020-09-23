Телеведущая 1+1 Алла Мазур, победившая тяжелую болезнь, трогательно обратилась к украинцам

Как передает Politeka.net такое заявление появилось на странице 1+1 в соцсети Instagram.

Так, Алла Мазур, едва сдерживая слезы, поблагодарила телезрителей за поддержку в борьбе с тяжелым заболеванием.

"Я-счастлива. Потому что понимаем и чувствуем друг друга. Хоть и плакала от умиления, начитавшись ваших комментов. Ваших признаний, что очень хорошо все знаете, потому что сами такое прошли. Что мой первый пост о болезни был не напрасен, потому что может даже тысячи женщин таки пошли и проверились. И для кого - то это оказалось "очень вовремя", - говорится в публикации.

Кроме этого, телеведущая очень гордится тем, что ее окружают мудрые и сильные люди, которые не привыкли сдаваться.

"Спасибо каждому, кто откликнулся. Спасибо искренне за все поздравления и добрые слова. Они бесценны, потому что создают особое энергетическое поле: которое вдохновляет и дает силы. Крепкого здоровья и защиты с Неба – всем!",- резюмировала Алла Мазур в своем трогательном обращении к украинцам.

"Волшебная", "Алло, желаю вам прежде всего крепкого здоровья и силы духа, пусть на вашем жизненном пути, будут присутствовать только светлые и красивые дни, а болезни обходят вас стороной", "Вы прекрасны, для меня лично - эталон красоты! Пусть Господь посылает вам здоровье, да всем нам!", "Вы Красивая, Вы сильная, Здоровья Вам желаю", " Красавица и очень сильная женщина", "Роскошная женщина", - написали украинцы в комментариях под обращением.

Ранее мы рассказывали, что Алла Мазур после тяжелой болезни впервые вышла в эфир без парика.

"Аллочка, вы открылись всей стране, мы очень ценим. Неправильно считать, но вы сейчас выглядите моложе на 15 лет! Смотришь на Вас и видишь другую энергию!",- именно с такими словами в эфире ее встречал коллега по работе Руслан Сеничкин.

Мазур пришлись по душе такие комплименты и она отметила, что очень волновалась, как люди воспримут ее новый образ после тяжелой болезни.

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Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

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