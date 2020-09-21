Известная украинская певица Наталья Могилевская заявила, что в сегодняшних реалиях артисты просто не могут оставаться аполитичными

Как передает Politeka, об этом она сказала во время стрима харьковскому порталу "Накипело".

Так, по словам Могилевской, в условиях российской агрессии на востоке Украины артист просто не может быть аполитичным и должен мыслить с позиции государства.

Впрочем, певица признала, что ей в данной ситуации легче, чем многим другим украинским артистам, потому что у нее никогда не было гастролей на территории РФ.

"Безусловно, артист должен быть аполитичным. Но как это сделать, если ты публичный человек, на которого равняются, в вопросах гражданской позиции, тебе доверяют, при чем не только в вопросах песен. Тебе доверяют в вопросах - как жить, как быть счастливым, как строить семейные отношения. Поэтому когда артист ведет себя развратно, меняет мужчин, употребляет наркотики или что-то подобное, нужно понимать, что это личная жизнь, которая влияет на людей, на массы, на культуру", - считает певица.

По словам певицы, люди, перед которыми выступают артисты в России, "на самом деле точно такие же, как и в Украине". Могилевская уверена, что людей "ссорят" только политики, это они делят между собой деньги, они выдумывают технологии, как всех "перессорить".

"Но на сегодняшний день мы находимся в состоянии войны. Поэтому артист должен быть ответственен за то, что он делает, какие идеи он распространяет, и свою личную позицию, поскольку это конфликт интересов, нужно оставить дома, и мыслить с позиции страны", - считает певица.

Она подчеркнула, что музыка должна быть вне политики, однако это называется конфликтом интересов.

"Объясню тебе на примере сына и мамы. Наши отношения понятны, субординация какая-то. Но вдруг мы с мамой решаем открыть бизнес. Становимся бизнес-партнерами. Более того, мама становится подчиненной, помогает по бухгалтерии, а сын становится начальником. Они приходят на работу, и у них возникает смешение ролей. Если подчиненная тупит, что-то не так делает, что делать? Дать подзатыльник? Нет, потому что это мама", - объяснила свое мнение Могилевская.

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