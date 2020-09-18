Изменения по порядку начисления субсидии должны вступить в силу уже 1 октября 2020 года

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на материал издания Страна.

В частности, Минсоцполитики предложило внести ряд правок в постановление правительства о субсидиях на коммуналку, покупку сжиженного газа и твердого бытового топлива.

Так, касаемо возврата "лишних" субсидий, то в проекте прописана следующая схема: если Минсоцполитики обнаружит, что кому-то начислена слишком большую компенсацию, его внесут в "черный список", который передадут в Ощадбанк. Тот, в свою очередь, заблокирует операции по карте и вернет переплату на казначейский счет Минсоцполитики.

В списке "технических" поправок эксперты обнаружили важное нововведение.

"Установить, что льготы на жилищные субсидии и оплату услуг по поставкам природного газа предоставляют исходя из цены на газ, установленной для потребителя, но не больше от цены поставщика последней надежды", – сказано в проекте. То есть, украинцам в субсидии посчитают газ не дороже, чем у поставщика последней надежды.

Поставщиком последней надежды в Украине является Нафтогаз, который выставил на сентябрь тариф 4,69 гривен за кубометр. Эта цена – минимальная на сегодняшний день в Украине, однако тарифов на октябрь пока что нет, поэтому вряд ли соотношение цен между поставщиком последней надежды и коммерческими продавцами газа каким-то образом поменяется.

На практике это означает, что украинцам посчитают субсидию по стоимости газа поставщика последней надежды, однако в реальности они получат совсем другой газ и по другой цене. А разницу – доплатят со своего кармана.

Особенно ощутимо такие переплаты ударят по жителям частных домов, в которых есть газовые котлы. Если считать по нынешним расценкам, за 500 кубов кубов газа житель Киевщины заплатит 2750 гривен (по тарифу "Киевоблгаза"). Однако, субсидию ему дадут из расчета 4,12 гривен за кубометр. Весь потребленный газ органы соцзащиты оценят в 2060 гривен. Разницу в 690 гривен потребителю придется покрывать со своего кармана.

По газу для кухонных плит суммы доплат меньше. По нормам, учитываемым в субсидии, предусмотрено 3,3 куба газа на человека в месяц. На семью из трех человек – около 10 кубометров. Согласно новой формуле, субсидия на газ составит 412 гривен, в реальности придется заплатить от 470 до 700 гривен (в зависимости от поставщика). То есть, переплата выйдет в размер 58-288 гривен за каждый месяц.

Напомним, согласно тарифам Нафтогаза на сентябрь, цена природного газа по тарифу «Месячный» с 01.09.20 до 30.09.20 составляет 4,69537 грн за кубометр.

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