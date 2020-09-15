35-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева подразнила сочным фото

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала абсолютно голой - на ней были только кроссовки.

Горячая брюнетка присела на корточки, прикрывая "срам" рукой и коленом, вытянув вперед одну ногу. Звезда обработала кадр в редакторе, сделав его немного размытым. Однако, все равно заметно, что у нее красивый загар - особенно на фоне белых "полосочек" в самых пикантных местах, которые, как правило скрыты на пляже в бикини.

"Пару дней не выхожу из дома... Не понимаю, почему меня не выпускают просто в новых кроссах", - заинтриговала Астафьева.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, сетуя на "плохой интернет", мол, фото не загружается. Даша некоторым объяснила в комментариях, что главное - интрига.

"Блин, думал инет не грузит, а так круто конечно 🖤"

"Плохо видно😕" - "это только тебе😂💋 Интрига - наше всё😂😭"

"Не сразу заметил кроссовки)"

"Даша!! Даша!! Караул ..."

"Размывчато, конечно, но красиво ❤️😂"

"Сняла линзы, пришлось очки искать👀. Даша, Вы прекрасны"

"Огооо красотка))"

"Размажь меня😌название фото😅"

"Шикарная фигурка❤️"

"Эта девушка топ🔥🔥"

Ранее мы сообщали, Астафьева пленила женственным образом в длинном вечернем платье. Девушка обтянула фигуру в тонкую нежно-розовую ткань, взбудоражив публику невероятно красивым декольте, усыпанном стразами. От аппетитных прелестей красотки невозможно отвести взгляд.

Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".

А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева в опасной позе дала жару прямо на столе.