35-летняя украинская певица и модель Даша Астафьева подразнила сочным фото
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала абсолютно голой - на ней были только кроссовки.
Горячая брюнетка присела на корточки, прикрывая "срам" рукой и коленом, вытянув вперед одну ногу. Звезда обработала кадр в редакторе, сделав его немного размытым. Однако, все равно заметно, что у нее красивый загар - особенно на фоне белых "полосочек" в самых пикантных местах, которые, как правило скрыты на пляже в бикини.
"Пару дней не выхожу из дома... Не понимаю, почему меня не выпускают просто в новых кроссах", - заинтриговала Астафьева.
Пользователи кинулись обсуждать увиденное, сетуя на "плохой интернет", мол, фото не загружается. Даша некоторым объяснила в комментариях, что главное - интрига.
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"Блин, думал инет не грузит, а так круто конечно 🖤"
"Плохо видно😕" - "это только тебе😂💋 Интрига - наше всё😂😭"
"Не сразу заметил кроссовки)"
"Даша!! Даша!! Караул ..."
"Размывчато, конечно, но красиво ❤️😂"
"Сняла линзы, пришлось очки искать👀. Даша, Вы прекрасны"
"Огооо красотка))"
"Размажь меня😌название фото😅"
"Шикарная фигурка❤️"
"Эта девушка топ🔥🔥"
Ранее мы сообщали, Астафьева пленила женственным образом в длинном вечернем платье. Девушка обтянула фигуру в тонкую нежно-розовую ткань, взбудоражив публику невероятно красивым декольте, усыпанном стразами. От аппетитных прелестей красотки невозможно отвести взгляд.
Напомним, что Астафьева в "леопарде" раздразнила декольте и напросилась на комплименты: "Ты вообще стареешь?".
А еще Politeka писала, что пышногрудая Астафьева вызвала восторг, сверкнув формами в рискованном платье: "Боже. Ну наконец-то...".
Также Politeka сообщала, что бесстыжая Астафьева в опасной позе дала жару прямо на столе.