Американская модель Эбигейл Рэтчфорд в ярком желтом купальнике показала свои достоинства

Долгое время девушка работала на самых разных работах, пробовала себя во всевозможных сферах и не сыскала особого успеха вплоть до того момента, пока не поняла, что может заработать на своей внешности. Эффектная брюнетка с пышными формами стала моделью модной одежды, а также нижнего белья.

Популярность настигла девушку быстро, после того как она начала вести свой Инстаграм. Красотка не перестает баловать фанатов кадрами из фотосессий для рекламы, а также демонстрировать лучшие идеи для домашних образов. При этом фанаты продолжают интересоваться у знаменитости о ее личной жизни, которую она тщательно скрывает.

Новое фото, на котором Эби покоряла фанатов желтым бикини, сразу заинтриговало поклонников - они написали сотни комментариев, восхваляя внешний вид Рэтчфорд.

«Сочные фрукты ; ) 🍍 кадры с @aldorphotography 🔥🔥🔥», - шутливо написала Эби.

Вот что пишут фанаты:

«Проклятая женщина, сколько ж можно соблазнять», «🔥 горячий вид», «Следил за вами в течение 5 лет, и я не думаю, что это изменится в ближайшее время 💘15 '», «Я бы хотел💞 посмотреть, какая ты сочная, Эбигейл 💙», «Великолепный, сенсационный, великолепный внешний вид ... серьезно ... идеальная ухоженная привлекательная фигура ...», «Самая сексуальная леди», «Безумно красивая», «Очень естественный вид», «Дикая кошка😍🍭».

Ранее мы писали, что знаменитая молодая красотка покорила видом в тонком, едва не прозрачном боди с трендовым принтом этого года. Как амбассадор одного модного бренда белья и пижам, девушка постоянно принимает участие в съемках и блистает видом в самых разных тематических локациях на фотосессиях.

Эби привлекла внимание фанатов благодаря пышным формам, эффектному виду и загорелому телу в целом. На одном из стильных фото она позировала, просто распустив длинные и ровные локоны за спину и нагнувшись вперед. Выпятив свои ягодицы, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу отметили поклонники Рэтчфорд:

«Очень шикарная🔥», «Роскошь да и только😋😋», «Сладкая и идеальная💋😚», «Мне действительно нравятся твои длинные длинные красивые волосы на этой фотографии», «ты беспощадна», «Я вижу тебя во сне, Ангел утра», «Недостаток внимания делает женщину нервной забота же превращает её в ласковую кошку 🐆. В общем каждый человек получает по заслугам».

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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