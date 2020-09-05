Вот это размеры!

Модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ

Британская модель просто обожает делиться со своими поклонниками крайне откровенными кадрами.

Как сообщает Politeka.net, новое видео красавица опубликовала в сторис на своей страничке в Instagram.

На этот раз фигуристая Деми предстала на кадре в компании свое не менее привлекающей подружки.

Видео было снято на Ибице, где девушки позабавились на славу.

Облачившись в миниатюрные купальники черного цвет, Деми с подружкой кокетливо позировали на яхте.

25-летняя модель, несмотря на свой возраст, легко может составить конкуренцию другим обладательницам округлостей: Ким Кардашьян и Анастасии Квитко. Внешность самой Деми весьма нестандартна для модельного бизнеса, ведь рост Роуз составляет 157 см.

Ранее мы писали, что Роуз опубликовала фото в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья.

Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.