Модель Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" продемонстрировала свой очередной соблазнительный образ
Британская модель просто обожает делиться со своими поклонниками крайне откровенными кадрами.
Как сообщает Politeka.net, новое видео красавица опубликовала в сторис на своей страничке в Instagram.
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На этот раз фигуристая Деми предстала на кадре в компании свое не менее привлекающей подружки.
Видео было снято на Ибице, где девушки позабавились на славу.
Облачившись в миниатюрные купальники черного цвет, Деми с подружкой кокетливо позировали на яхте.
25-летняя модель, несмотря на свой возраст, легко может составить конкуренцию другим обладательницам округлостей: Ким Кардашьян и Анастасии Квитко. Внешность самой Деми весьма нестандартна для модельного бизнеса, ведь рост Роуз составляет 157 см.
Ранее мы писали, что Роуз опубликовала фото в соблазнительном цветастом платье с глубоким декольте. Модель забыла надеть белье, поэтому ее пышные формы буквально вываливались из платья.
Кроме этого, Роуз оголила ножку, выставив ее немного вперед.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.