Модель Деми Роуз, также известная как британская Кардашьян, прогулялась на пляже в эффектном белом бикини

Деми довольно часто сравнивают с сестрами Кардашьян. Из-за своей фигуры, загорелой кожи и эффектной внешности в целом, девушка получает массу комплиментов. При этом Деми старается не скрывать свое тело. Поскольку девушка стала рекламным представителем трендовой одежды, она каждый день показывает в разделе Стори в Инстаграм модные образы на прогулке.

В этот раз Роуз засветилась на пляже в белоснежном бикини. Чтобы подчеркнуть свою привлекательность, модель не стала укладывать волосы и делать макияж. В естественном образе она прошлась на побережье, а также поплескалась в море и даже успела восхитить пишными формами, позируя в воде.

Фанаты к увиденному кадру с Роуз равнодушными не остались:

«Русалка 🧜‍♀️ 🥰», «Господи, помилуй», «Вид сзади становится больше. Я люблю это», «Супер ты :) самая красивая и очаровательная :) ❤️», «Красивая Деми Роуз, все смотрят вниз✨», «Как всегда красиво и элегантно ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🌹🌹🌹», «Моя жена🥵😻», «Живописный вид», «Eres Preciosa 💐», «Богиня 😍», «Красиво и идеально», «Нежный ангелок,» «Это очень свежо», - пишут фанаты.

Мы также писали, что с детства Деми критиковал за слишком пышные формы, будучи подростком, девушка думала, что все можно решить при помощи голодания и жесткой диеты. Из-за своего фанатичного желания сбросить вес девушка попала в больницу с расстройством пищевого поведения.

После Деми решила, что нужно приниматься себя в любом виде и весе, поэтому она больше не худеет, а с гордостью показывает свое тело в самых разных и смелых бикини. В этот раз красотка повеселилась на пляже в трендовом купальнике с необычновенным вырезом под грудью и на талии. Из-за довольно глубокого выреза, грудь девушки "выскользнула" и Деми засветила ее прямо во время съемки.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

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