Синоптики спрогнозировали, какая погода будет в первую неделю осени и как оказалось, жители Одессы еще смогут порадоваться теплу и солнцу

Об этом рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net

Так, на этой неделе в городе будет хозяйничать антициклон, который установит сухую и жаркую погоду. Температура воздуха взлетит до +33 градусов. Надо отметить, что море на этой неделе будет капризным. Волны то поднимутся до 1 метра в высоту, то опустятся до нулевой отметки.

В понедельник, 31 августа, весь день небо в Одессе будет ясным, и тучи не омрачат его своим присутствием. Без осадков. Метеорологи прогнозируют слабый, переменный ветер до 4 метров в секунду.

Температура воздуха утром +19 +24 градусов, днем будет жарко до +28 градусов.

Во вторник, 1 сентября, в Одессе будет еще жарче. Утро будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Осадков не обещается. Ветер все также будет переменным, но немного поднимется. Температура ночью опустится до +20 +22 градуса, днем возрастет до +29+31 градусов.

В среду, 2 сентября, утром в Одессе погода будет ясной, днем появятся облака, но к вечеру от них не останется и следа. Вероятность осадков близка к нулю. Ветер все также будет менять свое направление и останется умеренным.

Температура воздуха ночью +19 +20, днем +30+32 градусов. Давление: 752-756 мм.

В четверг, 3 сентября, на небе появится облачность. Жара в Одессе немного спадет. Переменный ветер ослабнет. Осадков в этот не предвидится. Температура воздуха, по прогнозам синоптиков, составит утром +21 +24 градусов, днем до +31.

В пятницу, 4 сентября, весь день в Одессе будет дуть сильный ветер северо-западного направления. Шквальные порывы достигнут 15-19 метров в секунду. На море поднимется шторм. Небо над городом покроют тучи, однако дождя в этот день не прогнозируется. Несмотря на разгул стихии пятница станет самым жарким днем на этой недели. Температура воздуха утром составит +21 +24 градусов, днем температурные показатели взлетят до +33 градусов.

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