Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов обратился к заместителю Генерального прокурора Гюндуза Мамедова в связ с делом Юлии Подольской

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Господин Мамедов! Я отказываюсь верить в то, что прокуроры могли взять взятку в такой шокирующей деле. Но пока история Юлии - не в Вашу пользу. Очень прошу Вас разобраться в этой истории, чтобы нам не пришлось звать Вас в Раду на доклад. И публично выяснять очень чувствительные вещи, учитывая участие в этом деле подростка-аутиста», - написал Шахов.

Также нардеп попросил, чтобы пострадавшая вышла с ним на связь и предоставила детальную информацию.

«Если до открытия Рады господин Мамедов не определит все обстоятельства дела и не привлечет виновных к ответственности, я буду использовать все рычаги влияния, предоставленные мне в рамках закона», - подчеркнул нардеп.

ПАНЕ МАМЕДОВ! Я відмовляюсь вірити у те, що прокурори могли взяти хабар у такій шокуючій справі. Але поки історія Юлії... Gepostet von Сергій Шахов am Dienstag, 25. August 2020

Напомним, 14 августа Юлия Подольская записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, обвиняя в бездействии полиции заместителя генерального прокурора Гюндуза Мамедова. По словам женщины, именно из-за его безразличия расследование преступлений, которые были совершены против нее и ее сына, стоит на месте.

Отметим, что история Юлии быстро получила резонанс по всей стране. На вопиющий инцидент отреагировало общество - недавно в Киеве состоялось несколько акций поддержки пострадавшей.

Напомним, украинка, которую лишили сына, воззвала к совести замгенпрокурора Мамедова.

Как сообщала Politeka, в Киеве прошли массовые протесты против преступного бездействия замгенпрокурора Мамедова: «Нет насилию над женщинами!»

Также Politeka писала, что Юлия Подольская раскрыла детали пережитых нападений: делу препятствует замгенпрокурора Мамедов.