Бывший участник шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк раскрыл новые подробности личной жизни

Об этом пишет Politeka.net.

Макс Михайлюк, который принял участие в шоу "Холостяк-10", рассказал о своем участии в кулинарной программе "Звана вечеря".

"Я люблю гостей. Люблю к ним ходить и сам приглашаю. Переживаю, чтобы все получилось, так как ранее мне не приходилось столько готовить. Теперь у меня будет возможность попробовать это сделать самому", - отметил Михайлюк.

Он отметил, что его первым блюдом на шоу кулинарных талантов станет "Нежданчик", чем несомненно удивит таким названием своих оппонентов.

"Вот такая она холостяцкая жизнь: сам себя не накормишь – никто не накормит", - добавил Макс.

Ранее стало известно, что победительница шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова решила прекратить отношения с Максом из-за его близости с другой участницей проекта.

Ульясова стала получать, помимо комплиментов, негативные комментарии с критикой. Зачастую выражения выходят за рамки приличного.

По словам Михайлюка, с трудностями он справляется благодаря словам футбольного тренера Тито Виллановы: "Вы никогда не должны переживать ни о чем. То, что сегодня кажется важным, завтра уже не так".

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