Правительство разработало программу, которая будет направлена на развитие отечественного кинематографа

Об этом пишет Politeka.net.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, на производство отечественных сериалов отведено около 100 миллионов гривен.

"К концу года сфокусируемся на производстве сериалов патриотического направления. С украинскими актерами и украинским нарративами. В трудный карантинный и посткарантинний период спрос зрителей растет именно на телевизионный продукт. Это решение позволит поддержать киноиндустрию и предложить зрителю то, что ему нравится", - заявил Ткаченко.

Министр также сказал, что подробности проведения конкурсной программы сообщит в ближайшее время.

Отметим, что ведущий стриминговый сервис Netflix активно занимается съемками украинского комедийного боевика под названием "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Главные роли в кинокартине сыграют Жан-Клод Ван Дам и Албан Иванов. Основные съемки проходят в Киеве, а также в Париже. Премьера ориентировочно назначена на осень этого года.

Ранее стало известно, что телеведущая Оксана Марченко представит публике фильм "Я буду танцевать". Картина повествует о танцевальной карьере ведущей и подробности того, чего ей это стоило.

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