Это уже ни в какие ворота не лезет!

Украинских пенсионеров будут штрафовать и снизят суммы выплат

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в «Пенсионном курьере».

Согласно информации, пенсионерам, которые работают или осуществляет предпринимательскую деятельность могут снизить выплаты, или даже оштрафовать.

В том случае, если пенсионер не сообщит о своем трудоустройстве, а Фонду станет о них известно во время сверки с государственными реестрами, пенсионерам грозят штрафные санкции.

Такая новость не осталась незамеченной среди украинцев.

В сети большинство граждан возмутились таким нововведением.

"Нет слов, одни эмоции", "Нет, чтобы думать как улучшить жизнь, они думают как усложнить. Мне говорят что у нас люди хорошие но почему эти хорошие люди когда дорываются до корыта забывают что они хорошие?", "Дайте людям нормальную пенсию, никто не пойдет работать! Нелюди!", - писали в сети.

Ранее мы сообщали, что министр социальной политики Марина Лазебная пообещала увеличение пенсий уже с начала 2021 года.

По словам чиновницы, увеличение выплат заметят пока не все пенсионеры.

"Мы работаем над этим вопросом. Первый шаг мы сделали для пенсионеров 80+. И в следующем 2021 году будет обязательно сделано повышение, это будет адресное повышение для категории 75+ пенсионеров", - отметила министр.

Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.



