Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко объяснил позицию по поводу самостоятельного назначения карантина в регионах, передает Politeka.net
Заслуженный врач Украины рассказал о том, почему Луцк и Тернополь были занесены в "красную" зону.
"Именно эти территории должны были каждые три дня собирать региональную комиссию, заслушивать, что именно способствовало увеличению случаев коронавируса или превышению индикаторов, и вводить жесткие ограничения. К сожалению, этого не происходило. Поэтому и были изменены подходы", - заявил Ляшко.
Санврач добавил, что области, которые будут превышать показатели заболеваемости на протяжении пяти дней, перейдут под определенный уровень опасности.
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Чиновник заявил, что "красная" зона не предусмотрена в тех регионах, где количество заболевших меньше 60-ти на 100 тысяч населения.
"Показатели, которые были проведены и рассчитаны, возможно, для кого-то стали неожиданностью, но они фактически отражают действующую эпидситуацию в нашей стране. В дальнейшем эта динамика будет меняться, а не будут каждый раз одни и те же области".
Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике правительство за нерешительность в вопросе освещения эпидеситуации в стране. Глава государства ссылается на недостаточную конкретику чиновников.
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