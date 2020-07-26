Популярный украинский певец MELOVIN, которого называют фаворитом Андрея Данилко, порадовал своих поклонников новым откровением

Затяжной карантин из-за пандемии коронавируса позволил многим по-новому посмотреть на вещи, которые ранее казались привычными, но из-за ограничений стали недоступными на некоторый период, передает Politeka.net.

Так, для MELOVIN настоящим счастьем стала возможность снова подняться в небо после возобновления внутренних перелетов, а также открытия некоторых стран за рубежом для отдыха. Об этом он рассказал своим поклонникам в соцсети.

«Снова в небо. Спустя долгое время. Кто-то говорил мне, что уже через 5 полетов я перестану так судорожно таращиться в иллюминатор и восхищаться видом настоящей свободы. Хммм.. Нет, простите. Это мой 51 полёт. Вы просто не понимаете! У нас любовь с небом! А у тебя она взаимна? 🩸», – подписал он снимок, на котором позирует в солнцезащитных очках и черной маске. На нем также черная футболка и такого же цвета пиджак. Из аксессуаров – медальон на цепочке.

В комментариях фанаты гадают, куда же собрался их кумир. Одни вспомнили о том, что он собирался выпустить в Турции новый аромат, другие же предполагают, что певец путешествует по Украине.

«По-моему, Мэл говорил что собирался делать новый парфюм на заводе в Турции ( поправьте, если не так), может быть, он летит туда? Да и плюс отдохнуть», «Хм.. Куда же ты летишь? 😅 Почему мне кажется, что во Львов?», «Ты лучший😍❤️», «Какой ты красивый🔥», «Удачного полета!», – пишут под фото.

Ранее мы рассказывали, что MELOVIN, настоящее имя которого Константин Бочаров, ошеломил поклонников фотографией, сделанной в бассейне. Артист показал подтянутую фигуру в одних шортах.

Напомним, что полуголый MELOVIN показал, чем сводит с ума женщин: "Фото для взрослых".

Как сообщала Politeka, MELOVIN без одежды взбудоражил постельным фото: «Мурашки от самой только мысли...».

Также Politeka писала, что у Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один".